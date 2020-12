Rallye de Monza : la neige s'invite, Michelin fournira des pneus adaptés

Le Rallye de Monza pourrait prendre des accents de Monte-Carlo ! La neige s'est invitée en Lombardie ce mercredi et l'épreuve qui conclura la saison 2020 du WRC ce week-end pourrait donc être fortement perturbée. La FIA a autorisé Michelin à fournir aux équipes des pneus neige, qui pourraient devenir nécessaires si la neige persiste, notamment dans le parcours montagneux au programme samedi, pour la seule journée hors du circuit de Monza.

Les équipages de la catégorie Rallye1 disposeront de huit pneus Pilot Alpin A4, non cloutés, ainsi que de 24 pneus durs (Pilot H5), 18 tendres (Pilot Sport S6) et 12 pneus pluie (Pilot Sport FW3), suite à un amendement décidé par la FIA ce mercredi matin, et communiqué aux équipes et aux compétiteurs dans la foulée.

Richard Millener, team manager de Ford M-Sport, estime que l'allocation de pneus permettra de couvrir tous les besoins ce week-end. Il s'attend à ce que tous les pilotes du WRC aient une chance de victoire si la neige ne fond pas. Quatre d'entre eux sont encore en lice pour le titre, avec un avantage pour Elfyn Evans, qui devance Sébastien Ogier de 14 points.

"Nous avons la quantité [de pneus] suffisante et d'après ce que nous savons, le pneu neige peut être utilisé durant tout le week-end, donc on verra comment ça se passera", a confié Millener à Motorsport.com. "Je pense que l'intégralité du rallye sera difficile et que le risque de neige ouvre toutes les possibilités, ce sera bien pour l'attribution le titre, et pour ceux qui doutaient que Monza soit un véritable rallye, je pense qu'on en aura un. Je suis vraiment impatient. Cela va rendre le week-end vraiment intéressant. Tout le monde peut briller selon les conditions et la météo que l'on aura ce week-end."

Lire aussi : Ogier accordera moins de valeur au titre 2020 après un "mini-championnat"

C'est surtout samedi que la neige pourrait poser problème, dans les spéciales en altitude : "Beaucoup de gens ont vu les images des reconnaissances, c'est assez difficile aujourd'hui, mais on verra pendant le rallye," a précisé Millener. "Il fait froid pour le moment mais il pleut aussi dans le parc d'assistance, avec parfois de la neige, et rien n'est encore fait. La neige persiste à plus haute altitude, donc il faudra voir l'évolution pour le rallye dans les prochains jours, mais je pense que Michelin était au courant pour le pneu neige, ils allaient de toute façon l'apporter, au cas où."