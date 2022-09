Le Rallye de Nouvelle-Zélande absent du calendrier 2023

Aussitôt revenu, aussitôt reparti. Alors que le Rallye de Nouvelle-Zélande, qui fait cette année son retour en WRC pour la première fois depuis 2012, vient tout juste de débuter, il a été annoncé que l'épreuve ne ferait pas partie du programme 2023. Les organisateurs ont ainsi avancé comme explication un environnement "extrêmement compétitif" entre les différents pays souhaitant accueillir une manche WRC. Selon eux, accueillir une manche "tous les deux ou trois ans" serait en effet bien plus commode.

Le WRC est actuellement en train de travailler sur un calendrier de 14 épreuves pour l'an prochain, et qui devrait afficher cinq manches extra-européennes comprenant le Kenya, le Japon, le Mexique mais également un rallye en Amérique du Sud ainsi qu'un autre au Moyen-Orient. Initialement, le Rallye de Nouvelle-Zélande devait faire son retour au calendrier en 2020, mais la pandémie de Covid a forcé les organisateurs à annuler l'édition prévue cette année-là ainsi que celle de 2021. Rappelons également qu'entre 2009 et 2012, le Rallye de Nouvelle-Zélande et le Rallye d'Australie ont fonctionné en alternant leurs épreuves respectives.

"Nous estimons que le futur est prometteur pour cette manche en Nouvelle-Zélande. Le WRC a de profondes racines en Nouvelle-Zélande, et le fort intérêt témoigné par les fans cette semaine démontre à quel point cette épreuve est spéciale pour notre pays", a déclaré le président du Rallye de Nouvelle-Zélande, Peter Johnston. "Cette semaine a lieu en Nouvelle-Zélande la première manche d'un championnat du monde de la FIA comprenant des voitures hybrides et recourant à du carburant durable, ce qui marque l'entrée dans une nouvelle ère dans les sports mécaniques. Nous sommes confiants qu'après ce rallye qui s'annonce plein de succès cette semaine, notre équipe soit en bonne position pour être de nouveau au calendrier WRC en 2024."

Tänak a réalisé le meilleur temps lors de la première spéciale du Rallye de Nouvelle-Zélande 2022.

Vers un retour dès 2024 ?

Des propos corroborés par le directeur général du WRC, Jona Siebel, qui explique que les négociations avec les partenaires du Rallye de Nouvelle-Zélande sont déjà en cours afin d'assurer le retour de l'épreuve. "Toute la communauté du WRC s'est montrée impatiente de faire son retour en Nouvelle-Zélande, d'autant plus que le rallye devait faire son retour dès 2020", a indiqué ce dernier.

"Deux ans plus tard nous y voilà enfin, et l'excitation est toujours là. Compte tenu de tout le travail que PJ [Peter Johnston] et son équipe a accompli, avec le soutien de Tataki Auckland Unlimited et d'autres sponsors et partenaires, nous voulons trouver un moyen de capitaliser sur ce bel effort en vue d'un futur retour. Cela demandera un engagement clair de la part du gouvernement central mais aussi de Auckland Unlimited, mais nous sommes déjà bien engagés dans ces négociations. Le Rallye de Nouvelle-Zélande dispose d'un solide héritage en WRC, et comme nous l'avons vu avec les retours du Safari Rally au Kenya ainsi que du Rallye de l'Acropole, il s'agit-là d'une ambition clé pour les promoteurs du WRC que de maintenir ces événements partout où cela est possible."

Chris Simpson, responsable des événements majeurs chez Tataki Auckland Unlimited, a pour sa part ajouté : "Nous espérons que les discussions impliquant le WRC, le gouvernement et Tataki Auckland Unlimited vont se poursuivre de manière positive, de sorte que l'épreuve fasse son retour dans les années à venir."