Le Rallye de Nouvelle-Zélande officiellement annulé

Comme pressenti il y a deux semaines, et au lendemain de l'annonce faite par les organisateurs du Rallye de Finlande, le Rallye de Nouvelle-Zélande a été à son tour officiellement annulé pour 2020. Cela porte à cinq le nombre d'épreuves qui disparaissent du calendrier WRC suite à la pandémie de COVID-19, tandis que la date de reprise du championnat demeure inconnue.

Programmé du 3 au 6 septembre, le Rallye de Nouvelle-Zélande était compromis, tout d'abord en raison de la fermeture des frontières. Il représentait également un coût logistique important, dans une période où les constructeurs doivent affronter la crise économique consécutive à la crise sanitaire.

"Il est devenu évident qu'avec nos frontières fermées aux voyageurs étrangers et avec la logistique nécessaire pour accueillir des milliers de visiteurs internationaux dans le cadre du WRC, la date de septembre 2020 n'était pas réaliste", explique Michael Goldstein, directeur du Rallye. "Ces 12 derniers mois, notre équipe a fourni énormément de travail afin que nous soyons prêts à accueillir le WRC. Nous sommes déçus de ne pas accueillir le WRC en 2020 mais en même temps, les problèmes internationaux remettent les choses en perspective."

Lire aussi : Ogier pourrait poursuivre sa carrière au-delà de 2020

La Nouvelle-Zélande devait faire cette année son retour au calendrier du Championnat du monde des Rallyes, duquel elle était absente depuis 2012. Ce retour est désormais différé à l'année prochaine, avec l'espoir cette fois de le concrétiser.

"Nous étions tous enthousiastes de voir la Nouvelle-Zélande retrouver sa place en WRC pour 2020 après sept ans d'absence, nous sommes évidemment tristes de ne pas pouvoir le faire cette année", regrette Yves Matton, directeur du Rallye à la FIA. "L'épreuve a une histoire forte en WRC et je suis certain que les pilotes auraient adoré retrouver ces spéciales emblématiques ou les découvrir pour la première fois. Motorsport New Zeland et l'équipe organisatrice ont fait un travail fantastique jusqu'à présent, et nous regardons déjà vers l'avenir pour que le rallye puisse avoir lieu dans un futur proche."

Suite aux annulations consécutives des Rallyes de Finlande et de Nouvelle-Zélande, il ne reste plus que six manches à disputer en 2020 et qui pourraient s'ajouter aux trois qui se sont déroulées avant la crise du coronavirus. Promoteur du WRC, Oliver Ciesla expliquait récemment à Motorsport.com qu'il était confiant pour qu'au moins quatre d'entre elles puissent avoir lieu d'ici la fin de l'année.