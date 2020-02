Le parcours écourté du Rallye de Suède dévoilé

Deux jours après avoir obtenu le feu vert pour le maintien de l'épreuve, les organisateurs du Rallye de Suède ont dévoilé précisément quel sera le parcours emprunté en fin de semaine prochaine. La deuxième manche de la saison 2020 était fortement menacée par les mauvaises conditions météorologiques ayant provoqué un gros manque de neige et de glace, tandis que les pneus cloutés sont obligatoires pour l'intégralité du rallye.

Après avoir bénéficié de quelques chutes de neige ces derniers jours et effectué des reconnaissances encourageantes, les organisateurs ont échangé avec la FIA et le promoteur du WRC afin de mettre sur pied un nouveau parcours. Celui-ci est clairement réduit puisque le kilométrage total des spéciales passe d'un peu plus de 300 km à seulement 178,85 km, répartis sur 11 passages chronométrés.

Théoriquement, le règlement impose que 75% du parcours original soit emprunté pour permettre une pleine attribution des points, mais des discussions en amont ont permis de ne pas modifier le barème et de mettre en jeu la totalité de ceux-ci. En revanche, bien que fortement écourté, le rallye se tiendra tout de même sur les quatre journées prévues.

Voici le nouveau programme et le kilométrage officialisés par les organisateurs :