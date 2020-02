La première spéciale du Rallye de Suède annulée

La Super Spéciale de Karlstad, qui devait avoir lieu jeudi soir en ouverture du Rallye de Suède, a été annulée alors que l'incertitude demeure quant aux conditions dans lesquelles va se disputer l'épreuve. La semaine dernière, un parcours très écourté avait été officialisé pour l'unique manche du championnat devant se disputer intégralement sur la neige ou la glace, avec obligation d'utiliser des pneus cloutés sur la totalité des spéciales.

Ce nouveau parcours comprenait une Super Spéciale de 1,9 km, programmée jeudi à 20h sur l'hippodrome de Karlstad, où les récentes chutes de neige n'ont toutefois pas suffi à améliorer la situation. Suite à une réunion qui a eu lieu ce mercredi entre les organisateurs du Rallye de Suède, la FIA, le promoteur du WRC et les représentants des équipes, la décision a été prise de transformer ce qui devait être l'ES1 en un second shakedown. Ce changement a nécessité l'octroi d'une dérogation par la FIA.

"Dans l'intérêt de continuer à offrir le meilleur spectacle possible aux passionnés de rallye sur la spéciale de Karlstad, celle-ci sera utilisée comme une deuxième partie du shakedown matinal plutôt qu'en tant que spéciale comptant pour la compétition", ont annoncé les organisateurs. "Chaque voiture devra réaliser un passage chronométré dans la spéciale de Karlstad, qui sera diffusée en direct à travers le monde par les diffuseurs du WRC."

Le shakedown matinal reste inchangé et aura lieu à Skalla, près de la zone de regroupement de Torsby, à partir de 9h01. Les activités promotionnelles ne sont pas affectées par l'annulation de la Super Spéciale du soir et la cérémonie de départ est maintenue à 19h. Le rallye en lui-même devrait débuter vendredi avec trois spéciales le matin et une l'après-midi.

