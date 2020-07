Le Rallye de Turquie avance sa date, champ libre pour Ypres

Le Rallye de Turquie sera la cinquième manche du Championnat du monde des rallyes 2020 et devait initialement se tenir trois semaines après le Rallye d'Estonie. Mais comme ce dernier, le Rallye d'Ypres pourrait faire ses débuts en mondial dans le courant du mois de septembre. Pour s'adapter aux dates de la manche belge, WRC Promoter a négocié avec le Rallye de Turquie.

Sans que ce soit officiellement en faveur d'Ypres, le promoteur du WRC confirme pour le moment que le changement est fait pour pouvoir accueillir une autre manche et continuer à établir un calendrier modifié à cause de la pandémie de COVID-19. La saison avait été interrompue le 14 mars, au soir de la deuxième étape du Rallye du Mexique, et reprendra début septembre en Estonie.

"Le changement de date nous offre des options si nous souhaitons introduire d'autres événements au calendrier 2020 et nous sommes extrêmement reconnaissants envers TOSFED pour leur flexibilité dans des moments difficiles pour le sport à travers le monde", a déclaré Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter. "Marmaris, une station balnéaire populaire en Turquie, est toujours ouverte pour accueillir les touristes. Les concurrents et les fans pourront ainsi s'y rendre avec confiance. Bien entendu, l'événement se déroulera avec les protocoles COVID-19 en vigueur. Les directives de la FIA et de WRC Promoter seront ajoutées aux directives sanitaires turques pour offrir un environnement sûr à toutes les personnes impliquées afin que les fans puissent aussi en profiter."

Eren Üçlertopragi, président de la fédération turque, assure que TOSFED fera son possible pour réussir l'organisation de cette nouvelle édition du Rallye de Turquie : "Nous sommes ravis d'accueillir le Championnat du Monde FIA des Rallyes en Turquie pour la troisième fois. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour organiser un événement sûr et réussi dans les conditions requises."