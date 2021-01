Le Rallye d'Ypres remplace le Rallye de Grande-Bretagne

Le WRC a annoncé un changement au calendrier 2021 avec l'ajout du Rallye d'Ypres, en Belgique. L'épreuve, qui fera sa première apparition au Championnat du monde, prendra la place du Rallye de Grande-Bretagne. Ce dernier n'aura finalement pas lieu du 19 au 22 août. La manche belge se déroulera à une date de ce mois d'août qui reste à confirmer.

Le Rallye d'Ypres aurait pu intégrer le calendrier mondial pour la première fois de l'Histoire en fin d'année 2020, puisqu'il avait été approuvé dans le cadre du planning alternatif mis en place à la suite de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, cette même crise sanitaire avait eu raison de l'événement, finalement annulé. Épreuve reconnue en Europe depuis 1965, le Rallye d'Ypres s'adaptera aux contraintes d'une manche internationale et se tiendra avec un format sur trois jour.

"Depuis près d'un demi-siècle, Ypres est une pierre angulaire du rallye en Europe", souligne Jona Siebel, directeur général du WRC. "Sa promotion comme manche du WRC en fera l'un des défis les plus relevés de la saison et je suis ravi de voir le championnat se rendre enfin en Belgique, après le report malheureux de l'an dernier. C'est un mélange compliqué de routes asphaltées bordées de grands fossés, avec des spéciales dans l'obscurité et des risques de météo perturbée. Cela donnera beaucoup de frissons aux fans."

Le WRC confirme que le retrait de la manche britannique est grandement lié à la crise sanitaire, précisant que des discussions se poursuivront pour que l'épreuve envisage un retour au calendrier en 2022.

"Le calendrier 2021 a été réalisé avec en toile de fond les défis soumis par le COVID-19, et nous savions que nous pourrions faire face à des problèmes pour cette nouvelle année", rappelle Yves Matton, directeur du Rallye à la FIA. "Bobby Willis et son équipe ont énormément travaillé pour ramener le WRC en Irlande du Nord, et nous sommes déçus par l'absence du Rallye de Grande-Bretagne cette année. C'est une occasion pour le Rallye d'Ypres après la tentative de l'an dernier. L'épreuve démontrera son ADN avec un parcours reliant Ypres à Spa-Francorchamps, deux lieux emblématiques du sport automobile belge."

La saison 2021 de WRC doit s'ouvrir dans deux semaines avec le Monte-Carlo, pour l'heure maintenu mais dépendant de l'évolution de la situation sanitaire en France. Le Rallye de Suède a quant à lui d'ores et déjà été annulé.

Calendrier 2021 du WRC