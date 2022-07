Rovanperä l'assure, il ne songe pas encore au titre

Alors que la saison 2022 du WRC vient de basculer dans sa seconde partie à l'occasion du Rallye d'Estonie le week-end dernier, la question n'est probablement pas de savoir si Kalle Rovanperä succédera à Sébastien Ogier au rang de Champion du monde, mais quand. Le Finlandais a de nouveau produit une performance de premier ordre sur l'épreuve balte, signant un total de 14 scratchs sur 24 possibles, pour prendre l'avantage de la tête et des épaules sur son coéquipier Elfyn Evans dès la fin de la première étape alors qu'il ouvrait pourtant la route.

Son cinquième succès de la saison permet dorénavant à Rovanperä de voguer en tête du championnat avec une marge importante, 83 points, sur son plus proche poursuivant Thierry Neuville. L'équivalent de près de trois rallyes, que ses adversaires vont devoir s'employer à combler désormais en l'espace de seulement six manches restantes à disputer cette saison.

Le pilote belge ne semble pas en mesure de réellement rivaliser cette année, toujours à la recherche d'une première victoire en 2022 et auteur d'une prestation anonyme en Estonie. Mais plus que le manque de compétitivité du pilote Hyundai, c'est l'éclatement de la concurrence – et donc de la répartition des points – qui favorise d'autant plus un Rovanperä au sommet de son art.

Ott Tänak a bien remporté le Rallye de Sardaigne début juin, mais a vu sa dynamique avortée dès la manche suivante, au Safari Rally, avant de décevoir sur ses terres. Quant à Elfyn Evans, qui a décroché son troisième top 3 en quatre rallyes en Estonie, celui-ci ne semble pas en mesure de donner le change à son coéquipier sur une machine pourtant similaire – le Gallois a été le dauphin de Rovanperä lors de chacune des deuxièmes places qu'il a obtenues.

Dans ces conditions, Rovanperä semble donc en bonne voie pour devenir le plus jeune Champion du monde de l'Histoire cette saison, battant ainsi un record détenu depuis 1995 par Colin McRae – l'Écossais avait alors 27 ans, là où le Finlandais en aura 22 voire 21 s'il est couronné avant le 1er octobre.

Mais au-delà de sa pointe de vitesse, c'est aussi la fiabilité et la régularité du Finlandais qui forcent le respect. Celui-ci n'a déploré aucun abandon cette année jusqu'ici et son pire résultat, une cinquième place en Sardaigne, constitue son seul pain noir – que la majorité de ses rivaux pourraient considérer à l'heure actuelle à l'inverse comme un véritable pain blanc !

Alors, à quand le titre ? Au rythme où va Rovanperä, le sacre pourrait être scellé dès le Rallye d'Ypres, fin août, ou bien en septembre à l'occasion du Rallye de l'Acropole. L'intéressé se refuse pourtant à tirer le moindre plan sur la comète, et ne se perd pas en calculs inutiles.

"Non, franchement je n'y ai pas pensé [au moment où il pourrait remporter le titre]. Tout ce que je sais c'est que je dois marquer plus de points que les autres sur chaque rallye, et à un moment donné ça va le faire", explique ainsi en toute sobriété le leader du championnat. "Je n'y pense pas. Je pense que [le Rallye d'Ypres] est vraiment trop rapproché, et il faudrait un gros coup de chance et des coups du sort pour les autres [pour y décrocher le titre]. Tout est possible en rallye bien sûr, mais ce n'est pas comme cela que je raisonne."

Rovanperä n'a pas fait dans le détail au Rallye d'Estonie, remportant 14 scratchs sur 24 possibles.

Pas obnubilé par les enjeux

De façon plus surprenante, Rovanperä assure ne penser que très rarement à la compétition une fois sorti des week-ends de rallyes. "D'ordinaire je ne pense pas beaucoup, voire pas du tout, aux rallyes quand je suis chez moi", reprend-il. "Parfois je me dis que ce serait mieux d'y penser un peu plus, mais cette approche a plutôt bien fonctionné jusqu'ici."

S'il concède ressentir de la pression pour continuer dans sa bonne dynamique, Rovanperä pense cependant qu'il en va de même pour ses rivaux, pour qui le temps presse s'ils veulent l'empêcher d'être titré cette saison. "Bien sûr il y a la pression de vouloir poursuivre sur cette lancée et d'essayer de se constituer un bon écart au championnat, mais la pression est tout aussi grande pour les autres qui nous prennent en chasse."

Cet écart au championnat pourrait bien croître à nouveau à l'occasion de la prochaine manche, qui aura lieu en Finlande début août, sur les terres de Rovanperä. Nul doute en effet que le pilote Toyota sera déterminé à aller chercher un nouveau triomphe, cette fois-ci à domicile. Pas très rassurant pour ses concurrents…