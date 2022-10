Déjà sacré, Rovanperä va se concentrer sur le titre constructeurs

Kalle Rovanperä a beau avoir remporté le titre de Champion du monde lors de la dernière manche en Nouvelle-Zélande, il n'entend pas se reposer sur ses lauriers en cette fin de saison. Premier pilote finlandais à être sacré depuis vingt ans et le deuxième titre de Marcus Grönholm en 2002, le pilote Toyota est parvenu à renouer avec la victoire aux antipodes après une mauvaise passe au cœur de l'été, qui avait vu son adversaire Ott Tänak se rapprocher de lui à grandes enjambées au championnat.

Mais l'ivresse du succès a ravivé la motivation de Rovanperä, qui entend bien enchaîner lors des deux derniers rallyes de l'année, en Catalogne et au Japon. D'autant plus que le titre constructeurs est encore en jeu, Toyota disposant d'une très confortable avance de 81 points sur Hyundai.

L'idée sera donc d'assurer cette autre couronne dès la prochaine manche en Espagne pour le Champion du monde 2022. "Ce n'est pas parce que j'ai remporté le championnat que je vais avoir une perte de motivation", a-t-il prévenu lors d'un entretien avec le site officiel du WRC. "On en veut toujours plus [en tant que compétiteur], et à présent on a la volonté de se battre pour le championnat constructeurs. Nous devons donc à présent nous battre pour l'équipe et attaquer de nouveau."

Une équipe Toyota qui a su bien réagir en Nouvelle-Zélande après un Rallye de l'Acropole particulièrement difficile, où elle avait concédé son pire résultat d'ensemble de la saison. La marque japonaise avait en effet vu deux de ses pilotes (Esapekka Lappi et Elfyn Evans) abandonner en Grèce, et Rovanperä finir hors des points après un contact avec un arbre, pendant que Hyundai signait le premier triplé de son Histoire en WRC.

Une mauvaise performance d'ensemble due essentiellement à une mauvaise préparation de l'épreuve hellénique, notamment lors des essais privés. "Nous n'avions pas été en capacité de faire correctement toute notre préparation, il n'y a aucun doute là-dessus", a ainsi expliqué Tom Fowler, le directeur technique de Toyota, auprès de nos confrères du site DirtFish.com.

Toyota a su rebondir en Nouvelle-Zélande après sa pire performance de la saison au Rallye de l'Acropole.

Une remobilisation salvatrice en Nouvelle-Zélande

Loin de se laisser abattre, Toyota a rectifié le tir dès la Nouvelle-Zélande pour permettre notamment à Rovanperä d'aborder l'épreuve dans les meilleures conditions possibles et de remporter enfin le titre, après deux occasions manquées. "Nous avons débarqué sur cette manche avec un très bon niveau de préparation", reprend Fowler. "Car après le Rallye de l'Acropole, l'équipe était assez déçue par le résultat mais avait un gros niveau de motivation. Tout le monde avait conscience de ne pas avoir fait du très bon travail là-bas [en Grèce], où nous avions rencontré quelques difficultés. Mais il n'était pas question de passer du temps à expliquer ce qui s'était passé, et chercher des excuses n'allait pas arranger la situation."

"Nous sommes donc simplement revenus à notre base d'essais en Finlande, où nous avons procédé à nos tests en vue du rallye [de Nouvelle-Zélande]. Nous avons réalisé trois excellentes journées avec tous nos pilotes. Toute l'équipe s'est remobilisée et nous avons réalisé un gros travail d'ingénierie, ce qui est difficile pour les manches lointaines car il faut limiter le nombre de personnes et de véhicules que l'on embarque."

Toyota n'aura pas ce problème logistique lors du Rallye de Catalogne, qui se déroulera du 20 au 23 octobre prochains. La marque nippone tentera ainsi de coiffer la couronne chez les constructeurs en Espagne avant de clore en fanfare la saison 2022 à domicile, mi-novembre au Japon.