Rovanperä Champion du monde au Rallye de l'Acropole si…

Après une première occasion de "tuer le match" au Rallye d'Ypres rapidement éventée suite à son abandon dès la deuxième spéciale, Kalle Rovanperä a de nouveau la possibilité de décrocher son premier titre en WRC au Rallye de l'Acropole ce week-end. Mathématiquement, ils sont encore quatre à pouvoir le priver de la couronne mondiale cette saison, mais l'adversaire le plus sérieux du Finlandais reste bien sûr Ott Tänak, vainqueur des deux dernières manches disputées en Finlande et en Belgique et le plus proche au championnat à 72 points.

Dans le cas de Thierry Neuville et Takamoto Katsuta, l'idée pour Rovanperä sera surtout de ne pas se faire reprendre trop de points. Le pilote Toyota doit en effet éviter que le pilote belge inscrive plus de sept points de mieux que lui ce week-end, et que son coéquipier japonais marque plus de 21 points de mieux que lui. Si ces deux conditions sont remplies, alors cela fera déjà deux adversaires en moins dans la perspective du titre.

Viennent ensuite les cas de Tänak et d'Elfyn Evans. Cette fois-ci la donne est différente et l'équation est plus compliquée pour Rovanperä, qui se voit dans l'obligation de faire mieux que ses rivaux ce week-end. Le Finlandais doit en effet marquer trois points de plus qu'Evans pour que ce dernier ne constitue plus une menace au championnat.

Finir au minimum à l'une des deux premières places

La tâche s'annonce plus rude en revanche pour venir à bout de Tänak, car cette fois-ci ce sont 19 points que Rovanperä doit inscrire en plus par rapport à son adversaire estonien s'il veut être sacré dans les plus brefs délais. Cela signifie concrètement que le pilote Toyota doit boucler cette dixième manche de la saison au minimum à la deuxième place, le sort se jouant ensuite en fonction du nombre de points inscrits lors de la Power Stage et par le résultat global du pilote Hyundai.

Dans le cadre de ce duel, voici donc la liste exhaustive des scénarios menant à un titre de Rovanperä dès ce week-end :

Résultats de Rovanperä Nombre de points maximum marqués par Tänak 1er à l'issue du rallye et de la Power Stage 11 1er à l'issue du rallye et 2e dans la Power Stage 10 1er à l'issue du rallye et 3e dans la Power Stage 9 1er à l'issue du rallye et 4e dans la Power Stage 8 1er à l'issue du rallye et 5e dans la Power Stage 7 1er à l'issue du rallye, pas de point dans la Power Stage 6 2e du Rallye et 1er dans la Power Stage 4 2e du Rallye et 2e dans la Power Stage 3 2e du Rallye et 3e dans la Power Stage 2 2e du Rallye et 4e dans la Power Stage 1 2e du Rallye et 5e dans la Power Stage 0