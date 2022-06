ES11 à 13 - Rovanperä consolide son avance, Neuville en difficulté

Toyota continue d'avoir la mainmise sur le Safari Rally alors que vient de se terminer la deuxième étape. Le constructeur japonais place en effet ses quatre voitures en tête de l'épreuve alors que se profile la dernière journée de compétition, Kalle Rovanperä restant l'homme fort de l'épreuve après avoir renforcé son avance dans l'après-midi.

Le Finlandais dispose à présent d'une marge de plus de 40 secondes sur Elfyn Evans, qui après avoir rudement bataillé dans la journée en réalisant deux meilleurs temps, a fini par céder beaucoup de terrain sur l'ES12, Elmenteita 2.

Il faut dire que cette dernière s'est avérée particulièrement piégeuse, des intempéries ayant rendu les pistes boueuses. Mais si les risques de faire de l'aquaplaning voire de s'embourber ont calmé les ardeurs de certains concurrents dont l'objectif est à présent de terminer le rallye sans trop d'encombres, d'autres ont senti l'écurie et attaqué pour tenter de faire un coup.

Conditions dantesques sur l'ES12

Cela a donc été le cas de Rovanperä, mais aussi de Thierry Neuville, deuxième de la spéciale et qui a repris près de 16" sur Takamoto Katsuta pour passer devant le Japonais au classement provisoire.

Malheureusement pour le pilote Hyundai, il s'est retrouvé coincé dans un premier temps dans la boue sur l'ES suivante, avant de s'arrêter de nouveau après avoir percuté un arbre par manque de visibilité, perdant ainsi tout le bénéfice de sa grosse attaque quelques minutes plus tôt.

Encore une fois, le pilote belge se trouve bien mal récompensé de ses efforts après avoir signé deux scratchs dans la matinée et pris tous les risques dans des conditions de roulage dantesques. Il pointe ainsi au cinquième rang du général ce soir, derrière Sébastien Ogier qui lui a damé le pion au prix d'un scratch sur la dernière spéciale de la journée. Le Français continue ainsi de livrer une prestation discrète mais aussi dépourvue de problèmes majeurs, et permet à Toyota de réaliser un quadruplé provisoire.

Oliver Solberg poursuit quant à lui son bonhomme de chemin pour pointer à la sixième place. Le Suédois a certes écopé d'une pénalité de plus d'une minute sur la première boucle pour s'être présenté en retard sur une spéciale, mais réalise une performance très propre qui lui permet pour l'instant d'entrevoir une arrivée dans le top 5.

Il devance ainsi Craig Breen au général, l'Irlandais qui semble être lui aussi résolu à finir l'épreuve à son rythme tant que cela lui permet d'éviter les différents écueils sur sa route.

À noter enfin les abandons dans la matinée de Gus Greensmith, cible de problèmes de refroidissement suite à une sortie de route où sa Puma Rally1 s'est retrouvée coincée sur le flanc après un tonneau, ainsi que d'Adrien Fourmaux suite à un bris de transmission. Ott Tänak fait également partie des nombreuses victimes de cette deuxième étape, et a dû abandonner sur l'ES10.

Reparti ce matin malgré son abandon de la veille, Sébastien Loeb continue de serrer les dents et reste dans la course pour les points, occupant la dixième position au classement. L'Alsacien n'a cependant pas été non plus épargné par les aléas, lui qui a déjanté sur la dernière spéciale de la journée et subi des dommages sur sa suspension avant.

"Les conditions ont été horribles", a souligné Loeb au dernier point-stop de la journée. "Il n'y a pour ainsi dire aucun grip, j'ai juste essayé de garder la voiture sur la route et d'éviter les erreurs. On s'en est sortis !" Un bon résumé de l'expérience vécue par les pilotes rescapés aujourd'hui au Kenya.

Scratchs de la journée

ES8 : E. Evans

ES9 : T. Neuville

ES10 : T. Neuville

ES11 : E. Evans

ES12 : K. Rovanperä

ES13 : S. Ogier

Safari Rally - Classement à l'issue de l'ES13