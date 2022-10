Rovanperä : "On a montré à quel point notre équipe était talentueuse"

Sacré en Nouvelle-Zélande, c'est délesté de toute pression que Kalle Rovanperä a participé au Rallye de Catalogne ce week-end. Le Finlandais a enfin pu souffler et se concentrer sur un nouvel objectif, à savoir le titre constructeurs pour Toyota, qui a finalement été atteint avec brio.

Pourtant, le Champion du monde 2022 ne s'est pour ainsi dire pas mêlé à la lutte pour la victoire en Espagne, si ce n'est en tout début d'épreuve, lorsqu'il a signé le meilleur chrono des deux premières spéciales vendredi matin. Rovanperä a laissé par la suite Sébastien Ogier et Thierry Neuville ferrailler en tête de course, la victoire revenant finalement à son coéquipier.

Mais sa troisième place à l'arrivée était néanmoins amplement suffisante pour assurer le titre à la marque nippone. Le jeune pilote de 22 ans n'avait d'ailleurs pas de mots assez élogieux pour qualifier la performance de son équipe tout au long de la saison. "Ce n'est pas le résultat final qu'on voulait au bout du compte sur cette course, mais je pense que cette année on a réussi d'autres bons rallyes, donc ce n'est pas si mal", a-t-il déclaré à chaud à l'arrivée de l'ultime spéciale.

"Je pense qu'on a montré cette année à quel point notre équipe était talentueuse. Toutes les personnes qui la composent ont réussi à faire une nouvelle voiture qui soit à la fois forte, rapide et fiable, tout en fait. Avec mon copilote ils ne nous restent en définitive plus qu'à nous amuser à son bord."

Rovanperä a assuré l'essentiel en bouclant le Rallye de Catalogne en troisième position.

Fair-play envers Ogier

Auteur de quatre scratchs sur l'ensemble du rallye, Rovanperä a fini à 18" de Neuville mais aurait pu viser la deuxième place et offrir le doublé pour Toyota s'il n'avait pas rencontré un problème de réglages au niveau de son système hybride. Le Finlandais a de fait perdu une bonne dizaine de secondes au départ de l'ES14, samedi en fin d'après-midi, avant de subir une crevaison le lendemain matin dans l'ES17.

Dès lors, il a surtout été question pour Rovanperä d'assurer son résultat. "L'objectif était d'être raisonnable et de ramener un bon résultat à la maison si on n'avait pas le rythme pour rester avec les leaders", explique-t-il, avant de tirer son chapeau à Ogier, auteur de sa première victoire en près d'un an en Catalogne. "Séb' a survolé le week-end, il a été très rapide et même si j'avais attaqué au maximum je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à le suivre. Il mérite donc amplement la victoire, et c'est une bonne chose d'avoir de nos deux voitures de nouveau sur le podium."