Rovanperä s'impose avec la manière sur le Rallye de l'Acropole

Impérial tout au long d'un week-end qu'il a dominé sans partage, à l'image de sa victoire dans la Power Stage, Kalle Rovanperä a fait étalage de son talent pour décrocher la deuxième victoire de sa carrière en Championnat du monde des Rallyes. Cinquante-six jours après son succès historique en Estonie, le Finlandais a envoyé un nouveau message à la concurrence en doublant la mise sur le Rallye de l'Acropole. Il a également déjà pris rendez-vous pour la prochaine manche programmée chez lui, en Finlande, et lors de laquelle il fêtera ses 21 ans.

À 29"2 d'Ott Tänak, perturbé par de nombreux soucis techniques, Sébastien Ogier a livré une prestation remarquable vendredi pour se maintenir sur le podium alors qu'il ouvrait la route. Les précoces ennuis de ses deux rivaux pour le titre mondial et la potentielle excellente opération au championnat ont dès lors calmé ses ardeurs pour viser un meilleur résultat. Après deux journées sans prendre de risques, le Gapençais a fait un nouveau pas vers un huitième titre mondial.

Repoussé au 26e rang dès l'ES4 par une direction assistée capricieuse, Thierry Neuville a "tout donné" pour remonter au classement général. Grâce à un dernier effort dans la Power Stage, le Belge a finalement récupéré la huitième position, un résultat forcément décevant pour le championnat au moment même où il comptait sur sa victoire à Ypres pour inverser la tendance.

Dans une situation comparable à la suite de problèmes de boîte de vitesse rencontrés vendredi, Elfyn Evans n'a guère pu prétendre à mieux en arrachant la sixième position à Adrien Fourmaux dans les derniers kilomètres. Auteur d'un tête-à-queue dans le dernier tronçon, le Français a accumulé encore de l'expérience sur des routes qu'il découvrait et aurait même largement mérité le top 5 sans un moteur récalcitrant ce matin (trois minutes de pénalité).

En WRC2, Andreas Mikkelsen s'adjuge un troisième succès cette saison après ses victoires décrochées au Monte-Carlo et en Estonie, et fait une bonne opération au championnat. Malgré l'abandon précoce de son compatriote et plus sérieux adversaire pour le titre, Mads Østberg, le Norvégien a été sérieusement malmené par son coéquipier chez Toksport, le Bolivien Marco Bulacia. Il s'est également vite adapté aux notes dictées, pour la première fois en anglais, par son nouveau copilote Elliott Edmondson.

Scratchs de la journée

ES13 : K. Rovanperä

ES14 : O. Tänak

ES15 : K. Rovanperä

Power Stage

1. K. Rovanperä (5 pts)

2. E. Evans (4 pts)

3. S. Ogier (3 pts)

4. T. Neuville (2 pts)

5. O. Tänak (1 pt)

Rallye de l'Acropole - Classement Final

