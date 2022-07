Rovanperä : "La météo a été de notre côté sur la dernière spéciale"

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! C'est probablement la grande leçon à tirer de la première étape du Rallye d'Estonie où Elfyn Evans, pourtant parti sur les chapeaux de roue en signant les cinq premiers scratchs de la journée, s'est finalement fait damer le pion sur la dernière spéciale, Vastsemõisa 2, par son coéquipier Kalle Rovanperä.

Le leader du championnat, qui ouvrait la route hier, a d'abord fait le dos rond, ralliant l'assistance le midi en deuxième position (suite à une pénalité de dix secondes infligée à Ott Tänak) à plus de 18" du Gallois. Mais le Finlandais a sonné l'hallali à l'arrivée de la pluie dans l'après-midi. Sa position d'ouvreur, qui constituait sa principale faiblesse dans la matinée, s'est dès lors transformée en avantage sur la seconde boucle, le pilote Toyota profitant de routes encore relativement épargnées par les ornières.

Evans a néanmoins bien résisté, demeurant en tête du rallye à l'approche de la dernière spéciale du jour avec encore 10"9 d'avance, avant de perdre pied et de rendre 22"6 à son adversaire sur un dernier parcours chronométré aux conditions d'adhérence particulièrement précaires.

Interrogé sur ce magnifique retournement de situation, Rovanperä a déclaré qu'il avait décidé sciemment de jouer son va-tout et d'attaquer alors que la pluie rendait l'itinéraire des plus scabreux. "Dans la matinée les conditions ont été assez sèches, donc on a été contraints de beaucoup balayer, mais je pense qu'on s'en est bien sortis et qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps", a expliqué l'actuel leader de l'épreuve.

Rovanperä et Evans ont pris des départs assez espacés lors de cette première étape, le premier cité ouvrant la route comme on l'a dit, le second étant le sixième à s'élancer dans l'ordre des départs, déterminé par la hiérarchie au championnat. Mais la donne pourrait bien changer ce samedi, alors que l'ordre des départs reprendra cette fois la hiérarchie inverse du classement provisoire du rallye. Rovanperä et Evans seront ainsi respectivement les dixième et onzième pilotes à s'élancer.

Une situation qui pourrait bien attiser le duel entre les deux hommes. "Elfyn a été très rapide durant toute la journée", reprend Rovanperä. "Et à présent que nous allons nous retrouver proches dans l'ordre des départs, nous allons faire de notre mieux pour nous battre, même s'il faut considérer les points pour le championnat."

Evans réalisait un rallye quasi parfait avant sa bévue sur l'ES9.

Evans a temporisé après une frayeur

Pour en revenir à la contreperformance d'Evans sur l'ES9, celle-ci est en grande partie liée à une grosse frayeur du Gallois au tout début de la spéciale, alors que l'on était au pic d'intensité des intempéries. "Cela n'a pas été une si mauvaise journée", a cependant déclaré le pilote Toyota.

"La matinée s'est très bien passée, j'ai été content de mes sensations dans la voiture, et tout a très bien fonctionné. Cet après-midi, cela a été un peu plus délicat avec ces conditions très changeantes, alors que d'un côté c'était difficile d'être parfait et d'un autre très facile de se montrer trop timoré. Nous avons eu de très mauvaises conditions sur la dernière [spéciale], ce qui a bien sûr été tout sauf idéal pour nous. Évidemment, les conditions ont été vraiment horribles. Il y avait énormément d'aquaplaning au début de la spéciale, on a d'ailleurs eu une belle frayeur, et on va dire que j'étais un peu plus prudent après ça. Cela a été un peu une surprise que les conditions soient si mauvaises. Mais la route est encore longue et tout reste à jouer."

Comme attendu, la lutte entre Rovanperä et Evans a repris de plus belle ce matin, les deux coéquipiers rivalisant à coups de dixièmes. Evans a ainsi signé le scratch sur le premier passage à Elva, avant que Rovanperä lui rende la monnaie de sa pièce dès la spéciale suivante, à Mäeküla 1. Un peu plus de 11" séparent ainsi les deux hommes de tête à l'issue de l'ES11, toujours à l'avantage du Finlandais.