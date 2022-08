Rovanperä : "Parfois, des erreurs peuvent se produire"

On le sait à présent : Kalle Rovanperä ne déroge pas à la loi des statistiques. On était en droit d'en douter après ses prouesses du début de saison, où il n'avait commis aucune erreur majeure et remporté cinq rallyes, se constituant ainsi une nette avance au championnat. Son meilleur temps réalisé lors de la toute première spéciale du Rallye D'Ypres, vendredi matin, a d'ailleurs laissé penser que le Finlandais était reparti de plus belle après s'être incliné face à Ott Tänak sur ses terres deux semaines plus tôt.

Mais c'est un fait avéré : aucun pilote ne peut se targuer de réaliser une saison sans se rendre coupable d'au moins une erreur, et celle-ci est survenue dès l'ES suivante pour le pilote Toyota, dans Westouter 2. La faute à une note trop optimiste de son copilote, Jonne Halttunen, qui a entraîné une sortie de virage trop au large. Conclusion : un atterrissage dans le fossé et de multiples tonneaux, dont l'équipage s'en est tiré fort heureusement indemne.

Voilà qui a ouvert une voie royale aux Hyundai, même si Thierry Neuville allait connaître le même sort peu enviable le lendemain après-midi, laissant Tänak seul en tête de course devant Elfyn Evans. Mais loin de se laisser abattre, Rovanperä a remis l'ouvrage sur le métier en reprenant la compétition samedi, avec l'objectif avoué de glaner le maximum de points sur la Power Stage. Avec succès.

"Cela n'a bien sûr pas été notre meilleur week-end, mais la saison a été bonne jusqu'ici et parfois des erreurs peuvent se produire", a déclaré celui qui reste large leader du championnat à l'issue de l'épreuve. "Après notre accident de vendredi je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions en tant qu'équipe pour revenir, ce qui était important. C'était une bonne façon de remercier les mécaniciens pour tout le travail qu'ils ont effectué afin de remettre la voiture en ordre de marche."

Rovanperä a donc redoublé de vigilance lors des deux journées suivantes, ce afin d'atteindre sans encombre la Power Stage de Kemmelberg où il allait pouvoir de nouveau sortir la grosse attaque. Une décision certes peu spectaculaire mais frappée au coin du bon sens, les seconds passages s'avérant comme escomptés très piégeurs, avec des graviers projetés sur l'asphalte et pouvant grandement altérer le niveau de grip de ce dernier d'un concurrent à un autre.

Les mécaniciens de Toyota ont usé de beaucoup d'huile de coude pour remettre d'aplomb la GR Yaris de Rovanperä

Meilleur chrono dans la Power Stage

Au final, le Finlandais a tenu son rang en empochant les cinq points alloués pour la première place sur l'ultime spéciale, limitant ainsi la casse au championnat. "Lors de la Power Stage il n'a pas été facile de hausser le rythme après avoir roulé prudemment juste avant", reprend Rovanperä. "Mais c'est une bonne chose d'avoir empoché les cinq points et cela signifie que l'écart ne s'est pas tant réduit que cela au championnat. Il faut donc simplement que nous continuions à obtenir de bons résultats, et ce dès la Grèce."

Malgré sa déconvenue en Belgique, Rovanperä conserve en effet une large avance sur Tänak, 72 points. De quoi voir venir, même si la perspective d'un titre dès le Rallye de l'Acropole le mois prochain s'est envolée. Pas de quoi tourmenter cependant le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, qui s'est montré très philosophe hier soir, préférant voir le verre à moitié plein. "Nous avons pu voir à quel point Kalle est un pilote solide après sa déception du vendredi", a souligné l'ancien pilote WRC. "Et grâce à sa victoire sur la Power Stage il est toujours dans une solide position au championnat."