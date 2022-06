Rovanperä : "Le rallye le plus difficile auquel j'ai participé"

Il paraît que la valeur n'attend pas le nombre des années, et le jeune Kalle Rovanperä en a apporté une éclatante preuve ce week-end lors du Safari Rally. Le Finlandais de 21 ans a en effet livré une prestation majuscule sur l'une des épreuves les plus ardues du calendrier pour signer sa quatrième victoire de la saison.

Un succès qui n'avait vraiment rien d'évident à l'heure de débuter le rallye, lorsque le pilote Toyota et son copilote Jonne Halttunen ont dû balayer les pistes rocailleuses et sablonneuses du Kenya. Malgré cela, l'équipage pointait déjà en tête au soir de la première étape, avec 14" d'avance sur Takamoto Katsuta, avant de creuser l'écart le lendemain pour porter cette marge à un peu plus de 40".

Et c'est finalement avec 52"8 d'avance sur Elfyn Evans que Rovanperä s'est imposé, non sans avoir levé le pied sur les dernières spéciales (son avantage avait culminé à plus d'une minute sur son coéquipier avant cela).

Une véritable démonstration de celui qui est plus que jamais l'homme fort du championnat et qui totalise à présent 65 points d'avance sur Thierry Neuville. Ainsi, le Safari Rally pourrait bien s'avérer être le tournant de la saison, alors que la prochaine manche disputée mi-juillet en Estonie marquera l'entrée de celle-ci dans sa seconde partie.

Rovanperä, toutes les qualités d'un Champion

On voit mal en effet qui pourrait bien se mettre en travers du chemin de Rovanperä, qui affiche toutes les qualités d'un Champion du monde en puissance : la régularité tout d'abord (il n'a subi aucun abandon jusqu'ici cette année), la polyvalence (il s'est imposé sur toutes les surfaces) et la pointe de vitesse (il est celui qui a remporté le plus de spéciales au Kenya malgré sa position d'ouvreur).

En ce sens, le Safari Rally a constitué un véritable condensé de toutes les qualités du Finlandais, ce dernier étant le fer de lance d'un quadruplé Toyota sur les routes africaines. Un succès qui a cependant été très difficile à obtenir selon l'intéressé.

"Je dois dire que cela a été le rallye le plus difficile auquel j'ai participé, et pour être honnête nous devons remercier l'équipe", a déclaré ainsi Rovanperä après sa victoire, la modestie n'étant également pas le moindre de ses atouts. "Bien sûr c'est [la victoire] très important car c'est une manche spéciale. Vous savez, si vous parvenez à la remporter, c'est vraiment bien et pour Toyota c'était une épreuve importante."

"Je pense que c'était la plus difficile compte tenu du niveau de concentration dont vous devez faire preuve pour contrôler la voiture dans les passages de fech-fech, dans des situations où normalement vous n'avez pas à être aussi précautionneux. D'habitude, tout ce dont vous devez vous soucier est d'être rapide, mais ici il faut bien tout maîtriser pour s'en sortir."

Toyota a signé au Kenya son premier quadruplé depuis le Safari Rally 1993

Au-delà de sa performance sportive, Rovanperä a également fait preuve de résilience le samedi matin, quelques heures seulement avant d'imposer sa domination sur les spéciales rendues boueuses par les intempéries dans l'après-midi.

"Je ne sais pas [ce qui s'est passé], mais à midi j'ai eu la sensation de ne plus avoir d'énergie", reprend-il. "J'ai entendu que plusieurs personnes à l'assistance avaient eu les mêmes troubles, et parfois quand vous vous rendez dans des pays comme ceux-là vous pouvez avoir quelques problèmes. Mais au moins je me suis mieux senti aujourd'hui [dimanche]."

Premier quadruplé Toyota en près de trois décennies

C'est la première fois que Toyota signe un quadruplé depuis 1993 et le… Safari Rally justement. Après avoir essuyé son pire résultat de l'année lors de la manche précédente en Sardaigne (une cinquième place, c'est dire), Rovanperä a ainsi parfaitement rebondi avec un succès qui a fait la fierté de son patron et compatriote Jari-Matti Latvala.

Après l'arrivée de l'épreuve, l'ancien pilote WRC n'avait d'ailleurs pas de mots assez forts pour louer le gros travail abattu par ses troupes, surtout après une frayeur au niveau du moteur lors du shakedown qui s'était tenu mercredi. "La dernière fois [que Toyota a signé un quadruplé], c'était il y a 29 ans au Safari Rally, donc si cela arrive une fois tous les 30 ans on peut dire que c'est une occurrence rare. Bien sûr je peux être très fier de l'équipe et des pilotes, le travail qu'ils ont accompli est vraiment incroyable", a déclaré le patron de l'équipe japonaise.