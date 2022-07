Rovanperä survole le Rallye d'Estonie et signe un cinquième succès ! Kalle Rovanperä s'est imposé pour la cinquième fois cette saison en Estonie et augmente encore un peu plus son avance au championnat. Son coéquipier Elfyn Evans, un temps en lice pour la victoire, n'a pu que s'incliner face à un adversaire plus fort.