En retrait, Rovanperä et Tänak tentent de limiter la casse en Grèce

Leur duel ce week-end pouvait potentiellement décider du titre cette saison, mais c'est finalement dans le ventre mou du peloton que Kalle Rovanperä et Ott Tänak sont en train de se dépatouiller en Grèce. Les deux hommes ont en effet souffert de leur position d'ouvreur vendredi au Rallye de l'Acropole, laissant les coudées franches aux Français de M-Sport, Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet, qui ont à eux deux signé l'intégralité des scratchs.

Au soir de la première étape, Tänak accusait ainsi plus de 31 secondes de retard sur le leader, alors que son rival chez Toyota pointait au neuvième rang, à plus d'une minute. Les hommes de tête du championnat n'ont en effet rien pu faire sur des routes très piégeuses, qu'ils ont dû balayer tant bien que mal.

Un scénario que connaît trop bien Rovanperä cette saison. "Cela a été encore plus difficile que ce à quoi je m'attendais", a déploré le Finlandais vendredi soir au micro du site officiel du WRC. "Nous n'avons pas le rythme que nous souhaiterions avoir, et je dois dire que les deux dernières [spéciales] n'ont pas été les meilleures que nous avons réalisées au niveau du choix des pneus."

Tänak s'en est quant à lui un peu mieux sorti, surtout si on garde en tête que l'Estonien a connu un souci technique dans la matinée sur le système hybride de sa Hyundai. Au final le Champion du monde 2019 semblait même satisfait de sa performance globale. "La journée ne s'est pas si mal passée. Nos temps n'ont pas été si mauvais, et nous avons vraiment fait de notre mieux compte tenu de notre position dans l'ordre des départs", a-t-il expliqué avec philosophie. "Mais ce matin nous avons perdu le système hybride [dans la liaison entre les ES3 et 4, ndlr], et nous n'avons pas été en mesure de rattraper le temps perdu. Les conditions ont été bien sûr aussi très exigeantes, et ce n'était pas facile d'ouvrir la route. Je dois dire que c'était un cauchemar de ce point de vue-là."

Pour le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, qui a par le passé connu lui aussi les affres du statut d'ouvreur, il est nécessaire cependant de ne pas se laisser envahir par le doute et de ne pas partir perdant malgré les circonstances. D'autant plus que ces dernières n'ont pas empêché l'un de ses pilotes, Esapekka Lappi, de finir la première étape à la troisième place, non loin de Loeb et Loubet.

"Si on met cela [les mauvaises sensations de Rovanperä au volant de la GR Yaris] en perspective avec ce qu'a fait Esapekka, nous voyons bien que la voiture est tout de même capable de remporter des rallyes", observe l'ancien pilote WRC. "Je sais bien qu'ici le fait de balayer la route est vraiment pénalisant, et c'est très frustrant d'ouvrir la route. Nous avons d'ailleurs pu voir qu'Ott a également perdu du temps en étant le deuxième à s'élancer, mais le fait est que quand vous savez que vous allez avoir ce handicap, cela peut prendre une place trop importante dans votre esprit, et affecter par la même occasion votre niveau de performance."

Et Latvala de saluer la performance de Lappi, qui a certes profité d'une position plus avantageuse dans l'ordre des départs, et se dirige pour l'instant vers son troisième podium consécutif. "Il a fait du très bon travail jusqu'ici", poursuit le patron de l'équipe Toyota. "Lors des essais il est sorti de la route, ce qui a mis un terme prématuré à son roulage. On ne peut donc pas dire qu'il soit ressorti du test en pleine confiance. Mais par la suite lors du shakedown et lors des premières spéciales, il a pu monter en puissance, et là il est vraiment dans le coup. Nous sommes en mesure de nous battre pour la victoire."

Tout comme Rovanperä, Tänak a été en difficulté vendredi en ouvrant la route.

Du mieux ce samedi ?

Reste maintenant à savoir si Rovanperä et Tänak vont parvenir à renverser la table ce samedi avec le nouvel ordre des départs, qui sur le papier doit leur être plus favorable. Leur classement dans la seconde partie du tableau parmi les pilotes WRC au soir de la première étape ne devrait cependant pas changer grandement la donne.

"Nous allons devoir trouver le rythme et être à l'aise dans la voiture", reprend Rovanperä. "Espérons donc que nous allons pouvoir reprendre quelques positions et nous rapprocher [de la tête de course]." Même son de cloche du côté de Tänak, qui espère pouvoir viser le podium à défaut de la victoire en Grèce. "Nous allons avoir une meilleure position sur la route, donc cela devrait être une lutte plus juste. Nous espérons donc remonter dans le classement. Il semble que les Ford soient très fortes, mais nous pouvons en revanche mettre la pression sur les autres."

Force est de constater que le pilote balte a mis ses intentions en application ce matin, en réalisant le meilleur chrono dans la première spéciale de la journée, la plus longue du week-end, Pyrgos 1, devant Loeb et son coéquipier Thierry Neuville. Rovanperä a quant à lui de nouveau été en difficulté et n'a pu faire mieux que neuvième, lui rendant plus de 35 secondes.