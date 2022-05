ES13 à 16 - Rovanperä prend la tête d'un triplé Toyota !

Toyota ne pouvait rêver meilleur scénario. En effet, le constructeur japonais va aborder l'ultime étape de ce Rallye du Portugal avec ses trois pilotes aux trois premières places ! Kalle Rovanperä pointe ainsi en tête de cette quatrième manche de la saison samedi soir, après avoir repris sa remontée sur Elfyn Evans, entamée hier en fin de journée.

Le Britannique avait tenu bon dans la matinée, accroissant même son avance sur son coéquipier finlandais à midi avec 18"4 d'avance, grâce à trois nouveaux scratchs. Mais Rovanperä a patiemment attendu l'après-midi pour hausser le ton et passer en tête, relativement épargné par la pluie sur l'ES15, qui a en revanche grandement pénalisé Evans.

"Ça se présente bien", a reconnu le leader du championnat, qui pourrait bien décrocher demain un troisième succès d'affilée cette saison après ceux obtenus en Suède ainsi qu'en Croatie. "Ce fut assez piégeux avec les pneus durs, notamment là où c'était mouillé, au milieu de la spéciale. Toujours pas de problème à signaler aujourd'hui, donc on peut s'estimer heureux."

Elfyn Evans n'a pas réussi à préserver sa première place ce samedi, mais reste dans le coup pour la victoire finale Photo de: Toyota Racing

Rien n'est perdu cependant pour Evans, vainqueur ici-même l'an dernier, et qui a surtout joué de malchance aujourd'hui : "Je pense qu'on a été les plus mal lotis avec la pluie, car ça tombait vraiment fort à notre passage", a-t-il déploré au point-stop. "Je me suis fait peur avec un arbre dès le départ, et ça n'a pas vraiment aidé."

Rovanperä s'est même offert le luxe de signer le meilleur temps lors de la Super Spéciale, en clôture de cette deuxième étape, dans les rues pavées de Porto rendues glissantes à cause d'un crachin venu se mêler à la poussière. Au final, le Finlandais boucle donc la journée avec 5"7 d'avance sur Evans, ce qui annonce un gros duel demain entre les deux coéquipiers devenus rivaux sur ce rallye.

Katsuta tient tête aux Hyundai de Sordo et Neuville

Derrière eux, on retrouve Takamoto Katsuta. Le Japonais réalise un très bon rallye depuis la première spéciale jeudi soir, et fait preuve d'une remarquable régularité qui lui a permis de prendre l'avantage sur Dani Sordo à l'issue de l'ES12.

Le Nippon a par la suite consolidé sa position, bouclant notamment les deux premières spéciales de l'après-midi à la troisième place, et pourrait bien permettre à Toyota de monopoliser le podium à l'issue de l'épreuve. Mais il devra pour cela repousser les attaques de l'Espagnol demain, qui n'est qu'à 5"7 et jouera sans doute son va-tout pour obtenir un podium dès son premier engagement avec Hyundai cette saison.

Katsuta semble en bonne voie pour finir sur le podium au Portugal Photo de: McKlein / Motorsport Images

Handicapé hier par un problème d'arbre de transmission, Thierry Neuville a pour sa part connu une journée très efficace, marquée par un scratch sur l'ES15. Le Belge était déjà remonté de la septième à la cinquième place dans la matinée, et n'est plus qu'à une grosse trentaine de secondes du top 3.

Craig Breen sixième, on retrouve au septième rang le Français le mieux classé du rallye, à savoir Pierre-Louis Loubet. Celui-ci a quelque peu marqué le pas après avoir un temps évolué en quatrième position hier, bien peu aidé par des essuie-glaces en rade sur l'ES15, ce qui lui a valu une bonne minute.

Fourmaux en passe de marquer ses premiers points

Le Corse devance Ott Tänak, huitième, et Adrien Fourmaux, qui a continué de redoubler de prudence aujourd'hui pour s'assurer enfin d'un résultat dans les points, et regagner ainsi une confiance impactée par trois abandons lors des trois premières manches de la saison.

Notons qu'après leurs premiers abandons hier, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont de nouveau été contraints de jeter l'éponge ce samedi, qui pour une perte de puissance moteur, qui pour une sortie de route, à chaque fois dans l'ES11. Gus Greensmith a également renoncé après une ultime crevaison et un bris sur la suspension de sa Puma Rally1.

Les hostilités reprendront à présent demain avec l'ES17, Felgeiras 1, dont le départ est prévu à 08h08 heure française.

Scratchs de la journée

ES10 : E. Evans

ES11 : K. Rovanperä

ES12 : E. Evans

ES13 : K. Rovanperä

ES14 : K. Rovanperä

ES15 : T. Neuville

ES16 : K. Rovanperä

Rallye du Portugal - Classement à l'issue de l'ES16