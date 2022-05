ES17 à 20 - Rovanperä tient bon, Tänak en démonstration

Jamais deux sans trois pour Kalle Rovanperä ? Toujours est-il que le pilote Toyota n'a jamais été aussi proche de s'adjuger le Rallye du Portugal, après un dimanche matin parfaitement maîtrisé.

Le vainqueur des Rallyes de Suède et de Croatie s'est présenté sur la première des cinq spéciales du jour, Felgueiras 1 (qui faisait son retour au programme de la manche lusitanienne pour la première fois depuis 1998), avec 5"7 d'avance sur Elfyn Evans, son adversaire pour la victoire finale sur cette épreuve.

Un faible écart que le Finlandais s'est attaché à creuser d'entrée de jeu pour ne laisser aucune illusion au Gallois, en signant le premier scratch de la journée. Son coéquipier a par la suite répliqué en terminant les deux spéciales suivantes devant lui, mais n'a obtenu que des gains de temps marginaux, et accuse 9" de débours sur le leader à l'issue de l'avant-dernière spéciale.

Tout reste à faire pour la 3e marche du podium

Sauf grosse erreur sur la Power Stage à Fafe, Rovanperä semble donc bien placé pour décrocher une nouvelle victoire cette saison et conforter encore un peu plus son avance au championnat. Le jeune pilote de 21 ans doit néanmoins rester prudent alors qu'il ne s'est pas montré particulièrement à l'aise lors des dernières ES, où le crachin et le brouillard ont réduit la visibilité.

Le suspense se recentre dès lors sur le duel opposant Takamoto Katsuta à Dani Sordo pour le gain de la troisième marche du podium. Le Japonais a terminé samedi soir en troisième position, assurant ainsi un triplé provisoire à Toyota. Mais son rival espagnol ne s'en est pas laissé compter, et a entrepris une belle remontée ce matin pour revenir à seulement 2"2 avant l'ultime spéciale.

Thierry Neuville occupe pour sa part toujours la cinquième position, tout en réalisant une fin de parcours très propre. Depuis son problème d'arbre de transmission vendredi, le Belge n'a en effet eu de cesse de remonter dans la hiérarchie et se situe désormais à une vingtaine de secondes seulement du podium.

Katsuta a résisté jusqu'ici aux assauts de Sordo. Mais avec à peine plus de deux secondes d'avance sur l'Espagnol, le moindre faux pas sera interdit pour le Japonais sur la Power Stage de Fafe Photo de: McKlein / Motorsport Images

Deux scratchs pour Tänak

Il devance Ott Tänak, véritable homme fort ce dimanche matin avec deux scratchs à son actif. L'Estonien, qui peut vraiment regretter sa crevaison survenue vendredi après-midi, est ainsi passé devant Pierre-Louis Loubet au général.

Le Français, à l'instar de son compatriote Adrien Fourmaux, a pris le parti d'assurer son résultat ce dimanche, à plus forte raison suite à un problème de direction qui a rendu son évolution compliquée sur les spéciales de la matinée. Les deux tricolores sont séparés au classement provisoire par Craig Breen, qui a démarré l'ES20 en retard suite à un problème de frein. L'Irlandais pourrait bien tomber sous le coup d'une pénalité.

Le départ de la Power Stage de Fafe, dernière spéciale de ce Rallye du Portugal, est prévu pour 13h18, heure française.

Rallye du Portugal - Classement à l'issue de l'ES20