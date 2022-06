ES8 à 10 - Rovanperä toujours leader, l'hécatombe se poursuit derrière

C'est une véritable démonstration de force à laquelle on est en train d'assister au Kenya. Toyota occupe en effet les trois premières places du Safari Rally, avec Kalle Rovanperä en figure de proue devant Elfyn Evans et Takamoto Katsuta – ce dernier a été victime d'une crevaison à l'avant droit sur la dernière spéciale de la matinée, sans conséquence sur son classement.

Le Finlandais, qui a magnifiquement géré la première étape pour terminer à la première place du classement provisoire alors qu'il ouvrait pourtant la route, bénéficie aujourd'hui d'une position plus avantageuse dans l'ordre des départs.

Ce dernier reprend ainsi le classement de la veille, mais en sens inverse. Les pilotes M-Sport, qui ont été frappés par la guigne plus souvent qu'à leur tour hier, ont ainsi été contraints de balayer pour les autres concurrents, un paramètre dont il n'avait sans doute pas besoin au vu du calvaire qu'ils ont vécu jusqu'ici.

M-Sport semble d'ailleurs destinée ce week-end à devoir boire le calice jusqu'à la lie, l'équipe anglaise ayant accusé deux nouveaux abandons après celui de Sébastien Loeb survenu hier, ceux de Gus Greensmith et d'Adrien Fourmaux, dans les deux cas après l'ES9.

Le premier cité s'est d'abord manqué dans un virage à droite pour se retrouver coincé sur le flanc, perdant plus de 23' dans l'affaire, ainsi qu'un parebrise ! Mais ce n'est pas l'absence de ce dernier qui a porté le coup de grâce à l'Anglais sur la spéciale suivante, qui a dû renoncer en raison de problèmes de refroidissement sur sa Puma Rally1.

Dans le cas de Fourmaux, la perte de temps initiale a été due à un boulon récalcitrant lors d'un changement de roue. Le Français, reparti au ralenti, a laissé passer Craig Breen qui arrivait lancé derrière lui mais a tout de même perdu du temps du fait de la poussière soulevée par son coéquipier devant lui.

Finalement, un problème de transmission a fini d'achever la journée de Fourmaux. "Nous avons crevé et nous avons changé la roue, mais ensuite elle [la suspension arrière] s'est rompue sur une partie rocailleuse", a déploré le Nordiste. "Il faut que nous regardions cela, espérons qu'on puisse réparer. J'espère aussi ne pas avoir trop gêné Craig."

Fourmaux a rejoint Loeb et Greensmith au rang des abandons chez M-Sport

Abandon de Tänak sur la dernière ES

Les problèmes ne se sont pas concentrés que sur les équipages M-Sport, mais aussi sur Ott Tänak, au ralenti sur la dernière spéciale de la matinée et qui a dû s'arrêter pour changer une roue. On n'en sait cependant pas plus pour le moment sur l'étendue des problèmes qui a affecté la i20 N de l'Estonien, mais toujours est-il que ce dernier a été lui aussi contraint à l'abandon.

Tout n'a pas été noir en revanche chez Hyundai, comme l'attestent les deux scratchs signés par Thierry Neuville. Le pilote belge pointe ainsi à la quatrième place du général derrière le triplé Toyota, à 47" de Rovanperä.

La cinquième place revient quant à elle à Sébastien Ogier, relégué à plus de deux minutes. Le Français devance Oliver Solberg qui a été pénalisé de 1'10 pour avoir pris le départ de l'ES10 en retard. Craig Breen occupe pour sa part la septième position.

