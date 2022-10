ES14 à 16 - Rovanperä à une spéciale du titre

Encore un peu plus de six kilomètres à tenir et le titre sera à Kalle Rovanperä. Après avoir fait le plus dur hier en reprenant les commandes de la course à Ott Tänak pour pointer en tête du Rallye de Nouvelle-Zélande avec 29" d'avance sur son coéquipier Sébastien Ogier, le Finlandais a géré son avance lors des trois premières spéciales disputées ce dimanche : "J'ai simplement essayé d'afficher un rythme normal", a-t-il ainsi confié à l'arrivée de l'ES14 au micro du site officiel du WRC. "Rien de fou. Je ne suis pas vraiment à l'attaque."

Voilà donc le pilote Toyota avec désormais une marge de 31"2 sur Ogier à l'approche de la Power Stage. Les jeux sont donc quasiment faits, seul un problème mécanique pouvant encore le priver de la couronne mondiale. Tänak n'a quant à lui pu que constater la domination de son adversaire jusqu'ici, parvenant tout de même à signer le meilleur temps dans l'ES15, Jacks Ridge Haunui 1.

Mais à 47"9 de Rovanperä, l'Estonien n'a plus son destin entre ses mains depuis bien longtemps. Il devance au classement provisoire ses coéquipiers Thierry Neuville et Oliver Solberg, respectivement quatrième et cinquième de l'épreuve. Le pilote belge a cependant frôlé la correctionnelle dans l'ES16 en dérapant dans le bas-côté mais est parvenu à sortir de cette position inusuelle de justesse.

Ogier a remporté sa deuxième spéciale du week-end dans l'ES16 ce matin.

Victoire à domicile en vue pour Paddon en WRC2

Viennent ensuite le leader du WRC2, Hayden Paddon, qui se dirige pour sa part vers une victoire sur ses terres, et Lorenzo Bertelli qui, malgré son statut de pilote privé, est le représentant de M-Sport le mieux classé. L'Italien profite des multiples abandons qui ont notamment eu lieu hier. La deuxième étape a en effet sonné le glas des ambitions d'Elfyn Evans mais aussi de Gus Greensmith et Takamoto Katsuta aux antipodes, tous ces pilotes s'étant retrouvés dans l'incapacité de reprendre la compétition aujourd'hui.

Le départ de la Power Stage est prévu pour 04h18 heure française. En l'état actuelle des choses, une quatrième place dans cette ultime spéciale suffit à Rovanperä pour être titré, quel que soit le résultat de Tänak.

Rallye de Nouvelle-Zélande - Classement à l'issue de l'ES16