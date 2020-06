Il y a 30 ans : la première victoire de Sainz en WRC

Il y a 30 ans jour pour jour, Carlos Sainz décrochait en Grèce son tout premier succès sur la scène du rallye mondial. Alors âgé de 28 ans, le pilote espagnol et son copilote Luis Moya participaient à leur toute première saison complète en WRC, au volant de la Toyota Celica GT-4.

Cinquième manche du championnat, le Rallye de l'Acropole venait consacrer les deux hommes, auteurs d'un début de saison remarqué avec notamment une deuxième place obtenue sur le Monte-Carlo puis sur le Tour de Corse. En s'imposant ce dimanche 6 juin avec 46 secondes d'avance sur la Lancia de Juha Kankkunen et Juha Piironen, Sainz et Moya s'emparaient même des commandes du championnat avant de faire coup double en Nouvelle-Zélande puis de devenir, deux mois plus tard, les premiers à gagner le Rallye de Finlande sans présenter un passeport "nordique".

Le premier succès de Carlos Sainz en WRC est en effet le premier d'une longue liste. Cette victoire sera suivie de 25 autres, au milieu d'un palmarès qui compte un total de 97 podiums, et surtout deux titres mondiaux : le premier conquis lors de cette fameuse campagne de 1990, le second en 1992, toujours sous les couleurs du constructeur nippon. L'espoir d'une troisième couronne n'a toutefois jamais pu se concrétiser par la suite, malgré plusieurs tentatives sous les couleurs de Ford, Subaru et à nouveau Toyota. On peut cependant ajouter au bilan quatre titres de vice-Champion du monde (1991, 1994, 1995, 1998) avant la fin de carrière du Madrilène chez Citroën, ponctuée de deux succès, l'un en 2003 et l'autre en 2004 avec la Xsara WRC.

Il y a quelques semaines, Sainz a été élu plus grand pilote de l'Histoire du WRC lors d'un vote organisé par la discipline auprès des fans, devançant Sébastien Loeb. Depuis son retrait du rallye, il n'a pas arrêté la compétition et a notamment remporté trois fois le Dakar, avec Volkswagen, Peugeot puis Mini. Il est d'ailleurs le tenant du titre de l'épreuve.