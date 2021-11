M-Sport discute toujours avec Loeb pour 2022

Sébastien Loeb a participé pour la dernière fois à une saison complète de WRC en 2012 avec Citroën, mais a fait plusieurs apparitions ponctuelles depuis avec le constructeur français ainsi qu'avec Hyundai, décrochant même une 79e victoire lors du Rallye de Catalogne 2018.

Depuis plusieurs mois, son nom circule pour un retour à temps partiel en WRC chez M-Sport. Les spéculations n'ont fait que s'accroître lorsque le Français a participé à des essais au volant de la Ford Puma Rally1 2022 le mois dernier après le Rallye d'Espagne.

M-Sport continue de travailler sur ce projet qui, théoriquement, pourrait permettre au nonuple Champion du monde d'être au départ du prochain Rallye Monte-Carlo, ce qui serait son premier engagement en WRC depuis le Rallye de Turquie 2020, où il avait terminé troisième avec Hyundai.

Pour le moment, l'équipe a uniquement confirmé le recrutement de Craig Breen pour la saison prochaine, même si Adrien Fourmaux et Gus Greensmith sont pressentis pour conserver leur place. Le renfort de Loeb pourrait permettre à M-Sport d'aligner partiellement une quatrième Puma en 2022.

Avant le dernier rallye de la saison, ce week-end à Monza, Richard Millener a fait savoir que les discussions se poursuivaient avec Loeb mais qu'elles n'avaient pas encore débouché sur un accord.

"Il y a de nombreuses discussions mais pas grand-chose à dire pour le moment", explique le team principal de l'équipe britannique. "Nous travaillons toujours dessus, évidemment, mais malheureusement nous ne sommes pas en situation de dire quoi que ce soit d'officiel à ce sujet."

Ces discussions ont une incidence direct sur l'attente de confirmation des autres pilotes pour 2022. "Nous ne sommes pas vraiment dans l'urgence pour annoncer quelque chose, nous avons un peu de temps pour décider comment le faire au mieux", précise Millener. "Il y a un rallye ce week-end et il nous reste un peu de temps. Nous annoncerons ce que nous pourrons, mais nous avons encore un peu de temps."

La perspective d'un retour de Loeb pourrait faire renaître un face-à-face légendaire sur le Monte-Carlo, auquel participera également Sébastien Ogier en janvier prochain malgré la fin de sa présence à plein temps en WRC.

"Ça a toujours été chouette de se battre contre lui durant ma carrière, et ça attire l'attention sur l'événement, ce qui ne peut être que bénéfique pour le sport", se réjouit déjà Ogier auprès de Motorsport.com. "Je peux dire que j'aurai du plaisir d'avoir l'occasion de me battre une fois de plus contre lui, mais nous savons aussi que même s'il revient, ce n'est pas comme c'était il y a quelques années lorsque l'on était sûr de voir un duel entre nous deux. Il y a désormais plus de pilotes pour se joindre au spectacle."

