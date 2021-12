M-Sport confirme le retour de Sébastien Loeb en WRC

C'est désormais confirmé : Sébastien Loeb fera son retour en WRC la saison prochaine. Une nouvelle que l'on pressentait, après que le nonuple Champion du monde a testé ces deux derniers mois, en Espagne et en France, la nouvelle Ford Puma hybride préparée par M-Sport pour l'entrée en vigueur de la réglementation Rally1.

Les discussions entre Loeb, les sponsors et l'équipe se sont poursuivies pendant plusieurs mois avant qu'un accord soit finalement conclu pour permettre au Français de 47 ans de prendre le volant d'une quatrième Puma pour le Rallye Monte-Carlo, épreuve qu'il a remportée sept fois jusqu'à présent et qui lancera le championnat le mois prochain.

À ce stade, Sébastien Loeb, qui est désormais copiloté par Isabelle Galmiche, n'est confirmé que pour cette épreuve, où il sera donc opposé notamment à Sébastien Ogier, huit fois Champion du monde et engagé avec Toyota dans une année partielle.

Loeb n'a plus disputé de saison complète en WRC depuis 2012, avec Citroën, mais il a en revanche été vu de façon plus ou moins régulière par la suite, d'abord avec le constructeur français, puis avec Hyundai. C'est dans ce contexte qu'il a remporté sa 79e victoire WRC, un record, au Rallye d'Espagne 2018. Sa participation au Rallye Monte-Carlo sera une première depuis qu'il a couru en Turquie l'année dernière, une épreuve dont il avait obtenu la troisième place dans le cadre d'un programme partiel avec Hyundai.

"C'est sympa de travailler avec M-Sport. C'est une équipe très professionnelle et qui sait comment construire de bonnes voitures", déclare Sébastien Loeb. "Depuis le début de ma carrière, je me suis battu contre Ford, mais j'ai toujours connu Malcolm [Wilson] comme quelqu'un de très impliqué dans son équipe et de passionné par le rallye. Nous avons toujours eu une bonne relation. Je suis vraiment enthousiaste en vue du Monte-Carlo, c'est vraiment un défi excitant."

"Commencer le nouveau règlement du WRC avec une équipe aussi forte me rend très fier et cela montre la confiance que ces gars ont dans la nouvelle Puma Rally1", souligne Malcolm Wilson, patron de l'équipe.

Un bénéfice aux yeux de Prodrive

Pour que cet accord soit possible, Sébastien Loeb a été libéré de son contrat d'exclusivité avec Prodrive, avec qui il a été engagé sur le Dakar et en Extreme E cette année et pour 2022. Prodrive indique l'avoir libéré "pour prendre part à un nombre limité de manches WRC, à commencer par Monte-Carlo".

"Nous avons convenu avec Seb qu'il disputerait quelques courses supplémentaires en WRC et que cela aiderait finalement ses campagnes sur le Dakar et en Extreme E", déclare David Richards, président de Prodrive. "Nous avons un programme chargé prévu pour l'année prochaine avec les teams BRX et X44, mais s'il peut concilier quelques manches WRC autour de notre programme, alors c'est bien pour nous tous."

"Seb est un talent incroyable, qui n'a rien perdu de son esprit de compétition et qui doit être l'un des favoris pour la victoire au Dakar en janvier. Il a montré en Extreme E qu'il avait toujours la vitesse pure, en signant souvent les meilleurs temps, et je ne doute pas qu'il ait le potentiel pour se battre pour des victoires en WRC l'année prochaine. Ce sera formidable pour tous ceux qui aiment le sport auto de voir le pilote de rallye le plus titré de tous les temps revenir en WRC."

Outre l'annonce portant sur la présence de Sébastien Loeb au Monte-Carlo, M-Sport confirme également qu'Adrien Fourmaux disputera une saison complète en 2022.

Le plateau WRC 2022 :

Toyota

Elfyn Evans

Kalle Rovanperä

Sébastien Ogier/Esapekka Lappi

Takamoto Katsuta

Hyundai

Thierry Neuville

Ott Tänak

Oliver Solberg/Dani Sordo

M-Sport Ford

Craig Breen

Gus Greensmith

Adrien Fourmaux

Sébastien Loeb (Monte Carlo)