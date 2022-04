Sébastien Loeb de retour avec M-Sport pour le Rallye du Portugal

Dix ans après le dernier de ses neuf titres mondiaux, Sébastien Loeb n'en a pas fini avec le WRC et dispose d'un contrat partiel avec M-Sport cette saison. Il a entamé l'année en remportant une 80e victoire lors du Rallye Monte-Carlo, au terme d'un épique duel contre Sébastien Ogier sur la Toyota, après quoi l'équipe britannique souhaitait le revoir sur d'autres épreuves.

L'agenda de l'Alsacien est cependant très chargé, puisqu'il est engagé en Extreme E, dans le Championnat du monde de Rallye-raid et a également récemment annoncé sa participation à quelques manches de DTM. Un accord a pourtant été conclu pour que Loeb reprenne le volant de la Ford Puma Rally1 sur les routes de terre du Rallye du Portugal, du 20 au 22 mai, grâce au soutien de Ford et de Red Bull.

Pour l'occasion, Sébastien Loeb sera de nouveau copiloté par Isabelle Galmiche, dont les débuts ont été couronnés de succès puisqu'elle est devenue lors de leur victoire au Monte-Carlo la première femme à monter sur la plus haute marche d'un podium WRC depuis Fabrizia Pons en 1997.

Il est attendu que Loeb retrouve Ogier, huit fois Champion du monde des Rallyes, qui devrait lui aussi poursuivre sa campagne partielle avec le Portugal. Par ailleurs, cette épreuve célèbrera les 50 ans du WRC avec un ensemble d'activités prévues pour marquer l'événement.

"Piloter la Puma est l'un de mes meilleurs souvenirs de rallye. Gagner le Monte-Carlo après autant de temps a été incroyable", déclare Sébastien Loeb. "L'équipe a très bien travaillé, en résolvant rapidement les difficultés que nous avons rencontrées lors du shakedown, ce qui m'a permis de remporter ma 80e victoire en rallye. J'ai immédiatement eu de très bonnes sensations dès mes premiers essais avec cette voiture et j'apprécie de piloter en disposant d'autant de puissance avec le système hybride. C'est une excellente voiture, une excellente équipe et nous avons célébré un moment incroyable ensemble."

"Le Portugal correspondait à un trou dans mon calendrier et c'est un rallye terre. J'ai disputé cette version du rallye en 2019, donc j'ai une base de notes pour certaines des spéciales. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Portugal, l'autre étant que je voulais faire un rallye terre, j'aime piloter sur la terre. C'était donc un choix très simple."

Sébastien Ogier et Sébastien Loeb au Rallye Monte-Carlo

Avec le retour de Sébastien Loeb, M-Sport alignera cinq Puma Rally1 au Portugal, puisque l'Alsacien rejoindra Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux, ainsi que Pierre-Louis Loubet, qui en sera à la deuxième de ses sept épreuves avec l'équipe cette année.

"Cela a été rendu possible grâce à nos formidables partenaires chez Ford et Red Bull, et j'ai vraiment hâte de voir comment Seb et la Puma Hybrid Rally1 se comporteront lors du premier véritable rallye terre de l'année", commente Malcolm Wilson, directeur général de M-Sport.

"C'est formidable d'avoir un line-up de pilotes aussi fort et je suis très fier que notre équipe soit la première à aligner cinq voitures de haut niveau lors d'une épreuve WRC. Cela montre à quel point ces Rally1, et la Puma en particulier, sont attractives pour les pilotes et nous espérons continuer à repousser les limites de ce sport. J'espère également que la popularité des voitures de Rally1 nous permettra de voir davantage de voitures clientes participer à des épreuves dans le monde entier."