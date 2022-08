Sébastien Loeb fera son retour au Rallye de l'Acropole

Sébastien Loeb et Isabelle Galmiche vont faire leur quatrième apparition de l'année en Championnat du monde, en prenant le départ du Rallye de l'Acropole du 8 au 11 septembre prochains, toujours dans une Ford Puma engagée par l'équipe M-Sport.

Sur les réseaux sociaux, le nonuple champion de la discipline s'est réjoui d'un retour "sur un rallye mythique" dix ans après sa dernière apparition et la dernière de ses trois victoires en Grèce, après celles des saisons 2005 et 2008. Disparu du calendrier en 2014, le Rallye de l'Acropole a fait son retour l'an passé et a vu Kalle Rovanperä s'imposer.

"J'ai choisi d'être au départ en Grèce parce que c'est un beau rallye terre que j'ai toujours apprécié. Il semble s'être amélioré et ne plus être aussi brutal que la dernière fois que je l'ai disputé", souligne Loeb. "Je crois que je n'ai connu que deux spéciales de l'itinéraire de cette année, mais c'était il y a dix ans et je n'en ai pas un souvenir très précis. Je vais devoir repartir à zéro, ce qui est toujours compliqué. Je pense qu'il y aura pas mal de nouvelles spéciales pour tout le monde cette année."

"J'ai remporté le rallye trois fois et j'en ai de bons souvenirs, je pense que les spéciales sont pour la plupart intéressantes. J'ai connu de bons et de mauvais moments, j'ai par exemple eu mon plus gros accident en Grèce. J'ai aussi fait une erreur dans un choix de pneus en prenant les tendres parce que nous attendions une tempête, et finalement il avait fait 40°C. Ce n'est pas un rallye facile mais c'est sympa d'y rouler donc je suis impatient."

Loeb ne se fixe aucun objectif

Sebastien Loeb et Isabelle Galmiche restent sur un Safari Rally difficile

Loeb et Galmiche ont connu des fortunes diverses au cours de leur trois épreuves disputées cette année. Ils ont triomphé au Monte-Carlo mais ont abandonné deux fois au Portugal, d'abord en raison d'un contact avec un muret, puis d'un souci de turbo. Au Safari Rally, le duo a abandonné à cause d'un problème moteur mais a pu repartir pour prendre les points de la huitième place.

Loeb ignore à quel résultat il pourra prétendre en Grèce mais souhaite surtout éviter les ennuis : "Il est difficile d'identifier mon objectif pour ce rallye, je vais faire de mon mieux pour me préparer et j'espère pouvoir entrer dans le rythme comme au Kenya et au Portugal. J'espère que nous ferons un peu mieux, sans erreurs ou problèmes. C'est le principal objectif."

Pour la première fois de la saison, les chemins des deux Sébastien présents à temps partiel cette année devraient se séparer. Sébastien Ogier a participé aux mêmes épreuves que Loeb depuis le début de l'année et le programme du champion en titre doit encore être défini, mais il a confié sa volonté de disputer le Rallye de Nouvelle-Zélande et celui du Japon, et ne devrait donc pas faire le déplacement en Grèce.

Si Ogier dispose d'une certaine latitude dans ses choix, plus aucune apparition en WEC n'étant prévue pour lui cette année, Loeb doit jongler avec un calendrier très chargé entre le rallye-raid, l'Extreme E et des apparitions en DTM. Le Rallye de l'Acropole ne devrait néanmoins pas marquer la dernière apparition de l'Alsacien en WRC cette année puisqu'il envisage de participer au Rallye de Catalogne, avant-dernière manche de la saison. Loeb pourrait ainsi retrouver une épreuve sur laquelle il s'est imposé à neuf reprises, dont huit consécutives de 2005 à 2012.