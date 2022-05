Sébastien Loeb sera sur le Safari Rally au Kenya

Sébastien Loeb participera le mois prochain à son troisième rallye de la saison avec M-Sport puisque sa présence sur le Safari Rally au Kenya est désormais confirmée. Le nonuple Champion du monde a trouvé un nouvel accord avec l'équipe soutenue par Ford et sera au départ de l'épreuve, prévue du 23 au 26 juin. Il y fera sa première apparition depuis sa cinquième place obtenue avec Citroën il y a 20 ans, sur l'édition 2022.

Plus ou moins attendue, cette participation est officialisée la même semaine que celle de Sébastien Ogier avec Toyota. Les deux plus gros palmarès du WRC se retrouveront donc, alors que l'affrontement espéré au Rallye du Portugal le week-end dernier a tourné court. Sébastien Loeb entend justement effacer ce revers, lui qui avait pris la tête du rallye vendredi dernier avant de tout perdre dans un contact avec un mur au départ de la deuxième boucle.

"C'était bien de voir que l'on était compétitifs au Portugal avec la Puma, c'est bien de savoir qu'elle est très rapide et compétitive sur terre", souligne Sébastien Loeb, qui sera à nouveau associé à Isabelle Galmiche. "Le Kenya est très différent du Portugal. Je ne connais pas la version actuelle du rallye, j'ai vu des vidéos des spéciales, qui sont très différentes, elles semblent très rudes avec de très grosses pierres."

"Le Kenya est assez incroyable, je pense que c'est le rallye dont j'ai le plus de souvenirs ! À l'époque c'était très différent, la plus longue spéciale faisait 120 km et on avait tous un hélicoptère au-dessus de la voiture pour annoncer aux animaux sauvages que l'on arrivait. Maintenant c'est différent et plus typique d'un rallye WRC, c'est plus facile de tracer sa route, mais la différence par rapport au Portugal, c'est que je n'ai aucune expérience de ces spéciales. C'est toujours beaucoup plus compliqué quand on arrive sur un rallye où l'on n'a jamais parcouru les spéciales auparavant. Ça ne rendra pas les choses faciles mais je suis vraiment heureux d'y aller."

M-Sport engagera quatre Puma sur le Safari Rally, où Sébastien Loeb rejoindra les trois titulaires habituels que sont Craig Breen, Gus Greensmith et Adrien Fourmaux.

"L'équipe est vraiment ravie de retrouver Seb et Isabelle pour l'un des rallyes les plus emblématiques de la saison", se réjouit Richard Millener, directeur de l'équipe. "C'est seulement la deuxième fois que l'on va au Kenya depuis que le rallye a réintégré le WRC, et on a hâte d'y aller avec quatre Ford Puma Hybrid Rally1. Seb a bien sûr un palmarès fantastique sur terre, et ses performances au Monte-Carlo puis au Portugal ont montré ce dont la voiture et lui étaient capables. Le Safari Rally est encore très récent au calendrier, le plateau est assez équilibré et on pense qu'avec Seb dans l'équipe, on pourra vraiment montrer ce que peut faire la Puma."

