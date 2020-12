Sébastien Ogier à une spéciale du titre

Sébastien Ogier s'est une nouvelle fois rapproché du titre dans cette avant dernière spéciale du rallye, disputée sur le circuit de Monza et dans le parc autour du circuit. Ce chrono long de 14,97 km offrait aux pilotes pas moins de 22 changements de surface, entre des portions sur asphalte, sur la piste habituellement empruntée par les pilotes de F1, et d'autres sur terre, avec beaucoup de boue et de trous même s'il ne pleut plus.

Dani Sordo a réalisé le temps scratch, devant Ott Tänak, son équipier chez Hyundai, à qui il reprend ainsi la deuxième place du classement général. "Comme je l'ai déjà dit, mon but est de ramener le titre des constructeurs, pas de me battre avec Ott", a pourtant assuré le pilote espagnol juste après la spéciale.

Esapekka Lappi a réalisé le troisième temps devant un Sébastien Ogier assez prudent, qui a perdu 7"4 sur Sordo. Le Français, devenu favori pour le titre après la sortie de route d'Elfyn Evans samedi, conserve une vingtaine de secondes d'avance sur le duo de Hyundai au classement général mais ne se voit pas encore vainqueur de son septième titre en WRC, les conditions restant très difficiles.

"On va compter tous les mètres, ils comptent tous", a commenté Ogier au micro de Canal+ à l'arrivée de la spéciale. "Ça s'annonce quand même bien défoncé cette après-midi, il va falloir être prudent jusqu'au bout."

Elfyn Evans, reparti ce dimanche mais à vingt minutes des leaders, a fait un tête-à-queue et calé, avant de repartir. Celui qui est encore leader du championnat a peu de chances d'être sacré cette année puisqu'un abandon d'Ogier pourrait surtout bénéficier à Tänak.

Un deuxième passage dans cette spéciale est prévu pour conclure le rallye et la saison 2020. Il s'agira de la Power Stage et l'auteur du meilleur temps inscrira donc cinq points.

Scratchs de la matinée

ES15 : S. Ogier (Toyota)

ES16 : D. Sordo (Hyundai)

Rallye de Monza - Classement après l'ES16