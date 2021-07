Ogier prêt à aider Toyota avec sa Yaris GR Rally1 pour 2022

Sébastien Ogier souhaite aider Toyota autant que possible dans le développement de sa voiture répondant au règlement du WRC 2022, et ce malgré ses autres projets en sport auto pour la saison prochaine.

Le septuple Champion du monde va en effet réduire son engagement en rallye en 2022 et n'est susceptible de ne participer qu'à une campagne partielle en WRC pour cette saison qui marquera l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation hybride baptisée Rally1. Il a en revanche fait part de son souhait de rester au sein du groupe Toyota et a évoqué la possibilité d'une participation au WEC avec la marque.

Bien que son programme pour 2022 ne soit pas encore arrêté, le pilote français a fait savoir qu'il avait l'intention de tester la nouvelle Yaris GR Rally1 et d'apporter à l'équipe son expertise afin de l'aider à développer la nouvelle auto. Pour l'instant, Juho Hänninen, pilote d'essai de la marque en WRC, est le seul à avoir piloté la nouvelle Yaris GR.

"Oui, à un moment donné, je crois que je vais tester la voiture, bien sûr, à la fois pour m'en faire une idée et aussi pour essayer d'aider l'équipe avec mon expérience, car mon plan est de rester dans cette équipe, et quoi que je fasse l'année prochaine, je veux continuer à les aider autant que je peux", a déclaré Sébastien Ogier.

"Bien sûr, je vais [tester la voiture] mais pour le moment il n'y a pas de calendrier pour le faire. Si je ne me trompe pas, seul Juho a conduit cette voiture pour le moment. Je pense que l'équipe travaille dur et qu'il y a beaucoup à faire avec cette nouvelle technologie. Je crois que ce seront six mois bien remplis pour l'équipe afin d'être prête pour la saison prochaine."

Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota en WRC, a assuré que le développement de la nouvelle Yaris GR se déroulait comme prévu, avec de nouveaux tests prévus dans les semaines à venir. "Nous avons travaillé et nous avons fait des essais avec les unités hybrides et tout se passe comme prévu avec la voiture mulet", a-t-il déclaré. "Nous devrions être bientôt prêts à faire rouler la voiture en spécification complète prochainement."

Toyota, Hyundai et M-Sport Ford ont développé cette année de toutes nouvelles voitures hybrides en vue de l'introduction du nouveau règlement en 2022. C'est M-Sport qui a été la première équipe à la dévoiler en faisant rouler sa Ford Puma Rally1 au Festival of Speed de Goodwood.