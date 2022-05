Shakedown - Evans le plus prompt, Ogier et Loeb dans le top 10

Un mois après le Rallye de Croatie, le WRC reprend ses droits ce week-end au Portugal avec la quatrième manche de la saison 2022. Une épreuve qui est d'ores et déjà historique avant même son commencement, puisqu'elle marque le 50e anniversaire du championnat du monde des constructeurs, dont la première édition a eu lieu en 1973 (il faudra attendre 1977 pour que son pendant chez les pilotes voie le jour, et 1979 chez les copilotes).

Et quoi de mieux pour célébrer ces cinq décennies de compétition que d'avoir deux des plus émérites pilotes de la discipline engagés sur l'épreuve ? Après leur bataille homérique pour la victoire lors du Rallye Monte-Carlo fin janvier, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier se retrouvent en effet au Portugal pour croiser le fer.

Mais si les deux hommes avaient joué les têtes d'affiche lors de la manche inaugurale de la saison il y a quatre mois, et assuré le spectacle grâce à un scénario incroyable au terme d'une finale à suspense le dimanche – Ogier, leader durant la majeure partie du rallye, avait dû s'incliner lors de la dernière étape suite à une crevaison sur l'avant-dernière spéciale – la tâche promet d'être plus délicate sur les routes lusitaniennes.

Le Rallye du Portugal constitue en effet le premier rallye terre de l'année (et le premier d'une série de trois épreuves disputées sur cette surface au cours des cinq prochaines semaines), et Loeb ainsi qu'Ogier devraient avoir besoin de plus de temps qu'au Monte-Carlo pour retrouver leurs repères.

La position d'ouvreur, un contexte inconnu pour Rovanperä

Au moins ont-ils pu disposer du shakedown ce matin pour se remettre dans le bain, avec un tracé de 4,55 km à parcourir au maximum quatre fois aux alentours de Paredes. Ce premier roulage n'a pas été non plus aisé pour Kalle Rovanperä, solide leader du championnat avec Toyota et vainqueur des deux dernières épreuves en date.

Le jeune finlandais de 21 ans se retrouve en effet pour la première fois de sa carrière dans la position d'ouvreur sur cette première journée, une situation qui n'est jamais facile à appréhender, à plus forte raison lors des rallyes terre.

Le pensionnaire de Toyota a ainsi procédé à une reconnaissance prudente, bouclée à la huitième place. Le meilleur chrono a été réalisé par Elfyn Evans, le Gallois devançant Craig Breen, qui a de fait été le plus rapide des cinq Puma Rally1 alignées par M-Sport ce week-end. Viennent ensuite les Hyundai d'Ott Tänak et Thierry Neuville, qui auront à cœur d'enregistrer au Portugal un premier succès cette saison pour le compte du constructeur coréen.

Pierre-Louis Loubet constitue pour sa part le Français le mieux placé, en cinquième position à l'issue de ce shakedown, devant un autre revenant sur ce rallye, en la personne de Dani Sordo, qui hérite enfin du volant de la troisième Hyundai après l'avoir laissé lors des trois premières épreuves de l'année à Oliver Solberg.

On retrouve ensuite Ogier à la septième place, devant donc Rovanperä, alors que le top 10 est complété par les pilotes M-Sport Gus Greensmith et Loeb. Takamoto Katsuta prend de son côté la 11e place devant Adrien Fourmaux, qui ferme la marche des 12 engagés en WRC.

Rallye du Portugal - Shakedown