C'est quoi le snorkel en WRC, et comment ça marche ?

Il fait son retour en WRC ce week-end à l'occasion du très redouté Safari Rally au Kenya. Le snorkel (littéralement tuba, en anglais) tirera peut-être d'un mauvais pas les concurrents du Rally1 si les conditions provoquées par la saison des pluies compliquent une épreuve déjà particulièrement rude pour les hommes et leurs mécaniques. En renouant avec sa date originelle, la manche africaine du rallye mondial ouvre également, par le biais d'un changement de réglementation technique, la porte au retour d'images d'antan.

Symbole d'une époque que l'on aurait pu croire révolue, le snorkel a une incidence très visible sur le look des autos, mais il a évidemment en premier lieu une fonction recherchée par les trois constructeurs qui n'ont pas hésité à y avoir recours. Conçu pour protéger le moteur de l'eau ou de la poussière, il permet de lutter aussi bien contre les désagréments du fesh-fesh que contre ceux des importantes projections d'eau et de boue.

Au copilote de jouer

L'aspiration d'air propre via cet imposant conduit est déclenchée si besoin par le copilote, dans le cas où les conditions deviennent trop mauvaises au point de mettre en péril le bloc moteur. À bord de la Ford Puma M-Sport, une simple pression sur un bouton permet de l'actionner. Il peut être activé tout au long d'une spéciale mais chaque équipage doit garder en tête que son usage se fait alors au détriment de la performance pure.

"En gros, le but du snorkel est d'avoir une prise d'air auxiliaire, et nous savons qu'au Kenya, il y a beaucoup de sable mou, que l'on appelle fesh-fesh, et il recouvre souvent la voiture", explique à Motorsport.com Tim Jackson, ingénieur en charge du développement chez M-Sport. "De même, l'épreuve se déroulant plus tôt qu'habituellement, le risque de pluie est assez élevé, comme on l'a vu lors des reconnaissances. La fonction principale est de s'assurer que l'air qui entre dans le moteur soit le plus propre possible, de manière à ne pas affecter la performance."

"Le nôtre est géré par le copilote. Dans des conditions normales, on utilise la prise d'air standard que toutes les équipes conçoivent pour tirer le maximum de performance du moteur. Si l'équipage sent qu'il y a un risque, ou s'il traverse une rivière, subit une grosse projection d'eau ou s'enfonce dans le sable, le copilote peut actionner la prise d'air pour dévier l'air qui passe dans le snorkel vers le moteur. Il y a un petit servomoteur contrôlé électroniquement, et il y a un bouton sur lequel appuyer, ce qui actionne une valve et permet à l'air de passer."

Une incidence sur les performances

Le snorkel est particulièrement profilé sur la Toyota.

"En conditions normales, nous voulons maintenir le niveau de performance, donc l'idée est que les gars utilisent le snorkel uniquement si c'est vraiment nécessaire", prévient également Tim Jackson.

L'usage du snorkel a beau être a priori unique dans la saison, les trois constructeurs de la catégorie reine n'en ont pas moins dédié du temps afin de perfectionner leur système. Si chez M-Sport on a choisi une approche très traditionnelle, le snorkel utilisé par Toyota vient épouser la forme du toit afin d'affecter le moins possible les performances aérodynamiques de la GR Yaris Rally1.

L'utilisation de ce système, de nouveau permise par la réglementation sans pour autant être obligatoire, démontre à quel point les équipes se méfient du Safari Rally et de ses conditions éprouvantes, sans rien vouloir laisser au hasard.

"C'est quelque chose que personne ne nous a forcés à faire", souligne Tim Jackson. "L'opportunité existe dans la réglementation, et si on décide de ne pas le faire, on peut passer pour des idiots. Il faut prévoir cette éventualité. Il se peut que l'on n'en ait pas besoin du tout pendant le week-end, mais on ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Il suffit d'un court instant pour que son utilisation vaille de l'or."

Propos recueillis par Tom Howard