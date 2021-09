Solberg indemne après un accident en Finlande lors des reconnaissances

Le pilote du WRC2 Oliver Solberg a confirmé sur les réseaux sociaux que son nouveau copilote Craig Drew et lui avaient été impliqués dans un accident lors des reconnaissances sur l'une des étapes du Rallye de Finlande ce jeudi. Les détails de l'accident n'ont pas été donnés mais Oliver Solberg a confirmé sur Twitter que personne n'avait été blessé dans l'accident.

L'équipage a finalement utilisé une voiture de rechange pour continuer les reconnaissances et ainsi terminer la prise de notes afin d'être prêt pour le départ du rallye donné ce vendredi.

"Comme je l'ai dit plus tôt, la journée a été mouvementée pour nous, mais heureusement personne n'a été blessé dans l'accident survenu aujourd'hui", a confirmé Solberg sur son compte Twitter. "Nous sommes passés à une voiture de reconnaissances de rechange, et avons continué la prise des notes – et nous attendons maintenant avec impatience le début du rallye demain !"

Quelques jours après sa séparation avec Aaron Johnston à la suite d'un partenariat de trois ans, la nouvelle collaboration avec Drew a donc débuté sur les chapeaux de roues pour le Suédois.

De son côté, Johnston a depuis été recruté par Toyota pour faire équipe avec Takamoto Katsuta ce week-end, le copilote habituel Daniel Barritt étant inapte depuis juillet dernier et une blessure au dos contractée en Estonie. Assurant l’intérim à Ypres, Keaton Williams avait quant à lui renoncé à la dernière minute en Grèce (raisons familiales), une décision contraignant le Japonais à déclarer forfait. Le directeur du team Toyota, Jari-Matti Latvala, a déclaré que l'équipe n'avait pas encore décidé qui serait le partenaire de Katsuta pour les deux dernières manches du championnat programmées en Espagne et à Monza.

"C'est ponctuel et c'est ce que nous avons décidé", a déclaré Latvala lorsqu'il a été interrogé sur la situation du copilote de Katsuta. "Nous allons voir comment ils se sentent dans la voiture et ensuite nous verrons pour les derniers rallyes. La chose la plus importante maintenant est que Takamoto puisse faire un rallye et profiter à nouveau du pilotage, car cela a été une période difficile pour lui de ne pas pouvoir prendre le départ en Grèce, puis d'abandonner en Belgique et en Estonie. Nous souhaitons simplement qu'il puisse être détendu, avoir un bon feeling et se concentrer pour la course."