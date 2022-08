Meilleur résultat en WRC pour Solberg après sa frustration finlandaise

Oliver Solberg pouvait avoir le sourire à l'arrivée du Rallye d'Ypres. Alors qu'il évoluait sur l'une des épreuves les plus délicates de la saison – qui n'a d'ailleurs pas manqué de piéger de nombreuses têtes d'affiche, à l'instar de Kalle Rovanperä, Craig Breen ou bien encore Thierry Neuville – le pilote suédois est en effet parvenu à décrocher son meilleur résultat en WRC (sa meilleure arrivée était jusqu'ici une sixième place chez lui, en Suède en tout début de saison).

Longtemps en bataille avec Adrien Fourmaux (qui est d'ailleurs lui aussi parti à la faute dans l'avant-dernière spéciale) pour le gain de la quatrième place, le fils de Petter Solberg a tenu bon pour permettre à Hyundai d'afficher deux de ses voitures dans le top 5 en Belgique.

De quoi faire oublier une dernière manche en Finlande qui avait vu le Scandinave abandonner après seulement 300 mètres parcourus dans l'ES2 suite à une erreur de pilotage. Un accident qui aurait pu miner son moral, mais c'est l'apanage des grands pilotes de savoir réagir dans l'adversité.

Solberg appréhendait ses retrouvailles avec l'asphalte en Belgique, quatre mois après son abandon en Croatie.

Une équipe soudée derrière son pilote

Il faut dire que Solberg n'avait pas vraiment de quoi être confiant en débarquant à Ypres, sa dernière participation à un rallye sur asphalte s'étant là aussi soldée par une sortie de route et un abandon. Mais cette fois-ci, le jeune homme qui fêtera ses 21 ans dans tout juste un mois n'a commis aucune erreur et a pu savourer son résultat à l'arrivée.

"C'est fantastique de décrocher enfin un si bon résultat", s'est-il réjoui. "Nous en avons été proches de nombreuses fois, mais c'est une bonne chose d'avoir le package qui fonctionne bien dans son ensemble. Cela n'a pas du tout été facile, cela a été un rallye éprouvant, sur des routes difficiles."

"Mon dernier rallye sur asphalte ne s'était pas très bien passé en Croatie, et les dernières semaines ont été difficiles, surtout avec notre frustration en Finlande. L'équipe nous a formidablement bien soutenus, nous avons réalisé un bon travail d'équipe pour être là où nous sommes."

Il est vrai que l'équipe Hyundai s'est pliée en quatre pour permettre à son équipage de remonter la pente. C'est en tout cas ce qu'indique le patron de l'équipe, Julien Moncet. "Oliver et Elliott [Edmondson, son copilote] ont réalisé un rallye incroyable. Ils ont débarqué ici pas très sûrs d'eux après ce qu'ils ont dû affronter en Finlande. Nous avons essayé de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour repartir de l'avant, et c'est justement ce qu'ils ont fait. Ils ont même fait plus que cela en livrant une belle performance et obtenu leur meilleur résultat jusqu'ici."