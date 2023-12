Solberg signe avec Skoda et ne reviendra pas en Rally1 en 2024

Oliver Solberg ne reviendra pas en Rally1 l'année prochaine, et visera le titre WRC2. Le fils du Champion du monde 2003 Petter Solberg a signé un nouveau contrat avec Skoda Motorsport pour la saison 2024, lui dont le nom avait un temps circulé du côté de chez M-Sport Ford, qui doit encore annoncer ses équipages en WRC après le départ d'Ott Tänak chez Hyundai.

Âgé de 22 ans, Oliver Solberg a cette fois-ci trouvé un accord direct avec le constructeur tchèque, après une année 2023 passée dans l'équipe Toksport Skoda et avec laquelle il a terminé sixième du championnat WRC. Il a notamment remporté la catégorie lors des Rallyes de Suède et du Chili.

L'année prochaine, on retrouvera le pilote suédois au volant d'une Skoda Fabia RS Rally2, qui sera toujours largement sponsorisée par son partenaire de longue date Monster Energy. Il aura toujours à ses côtés son copilote Elliott Edmondson.

"Tout d'abord, je tiens à dire combien je suis heureux de travailler de nouveau avec Skoda", se réjouit Oliver Solberg. "J'ai piloté pour l'équipe d'usine Skoda en 2020, mais le Covid est arrivé et cette saison-là fut difficile. C'est vraiment chouette de revenir avec eux et de travailler de nouveau ensemble. J'ai hâte de faire des essais et de mener du développement au fil de la saison et, naturellement, travailler avec la marque pour une présence sur les réseaux sociaux. Je sais que nous pouvons nouer un partenariat vraiment intéressant et enthousiasmant."

"Sur les épreuves, rien ne changera vraiment par rapport à la saison dernière. Mais avec le projet de faire davantage de développement, je passerai davantage de temps dans la voiture et ça m'aidera à me sentir de mieux en mieux préparé pour les rallyes. Travailler avec l'un des plus anciens constructeurs automobiles au monde est vraiment un honneur pour moi. C'est quelque chose dont Elliott et moi sommes super fiers, et nous ferons tout notre possible pour poursuivre l'incroyable histoire couronnée de succès de Skoda en rallye."

Skoda reste la référence du WRC2 et a contribué à de nombreux titres pilotes, notamment ces trois dernières saisons, avec deux sacres pour Andreas Mikkelsen (2021 et 2023), et un pour Emil Lindholm (2022).