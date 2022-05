Sordo va débuter avec un châssis neuf au Portugal

Dani Sordo va enfin débuter sa saison 2022 la semaine prochaine, au Rallye du Portugal. Le pilote espagnol sera au volant de la troisième Hyundai qu'il partage cette année avec Oliver Solberg. Et pour l'occasion, il disposera d'une monture au châssis entièrement neuf, conséquence de la grosse sortie de route subie par le Norvégien lors du Rallye de Croatie le mois dernier.

Oliver Solberg a participé aux trois premiers rallyes de la saison avec la Hyundai et connaît un début de campagne compliqué puisqu'il n'a inscrit des points qu'en Suède, où il a terminé sixième. En Croatie, il a perdu le contrôle de l'i20 N à haute vitesse et, s'il est sorti indemne tout comme son copilote Elliott Edmondson, les dégâts matériels ont été nombreux puisque la voiture a pris feu à l'arrière. Au Portugal, il sera engagé dans la catégorie en WRC2.

L'incendie, s'il n'était pas d'origine électrique mais lié à la chaleur dégagée par l'échappement, a déclenché la lumière rouge du système hybride, forçant la mise en quarantaine de la voiture. Après des vérifications menées par la FIA et par Compact Dynamics, elle a regagné les ateliers de Hyundai en Allemagne, à Alzenau. Si la voiture est a priori réparable, Hyundai a dans le même temps préparé un nouveau châssis pour ne pas être pris au dépourvu, et c'est celui-ci qui sera confié à Dani Sordo après des essais préparatoires menés il y a quinze jours.

"Le Portugal est toujours vraiment chouette, donc je suis content d'y aller pour mon premier rallye de la saison, car j'ai décroché deux podiums avec Hyundai là-bas par le passé", se réjouit le pilote espagnol. "J'ai hâte de piloter la voiture sur terre pour la première fois. J'espère avoir un bon rythme et m'adapter rapidement à ce nouveau défi. Ce ne sera pas facile, car les autres ont déjà fait trois rallyes, donc j'espère que j'aurai rapidement du feeling avec la voiture."

Hyundai court après une première victoire cette saison en WRC, même si Thierry Neuville reste sur deux podiums consécutifs avec une deuxième place en Suède et une troisième place en Croatie.

"C'est une nouvelle surface pour la Hyundai i20 N Rally 1 au Portugal, mais nous voulons conserver cette dynamique et une fois de plus nous battre aux avant-postes", insiste Julien Moncet, directeur adjoint de Hyundai. "Toute l'équipe Hyundai Motorsport a travaillé inlassablement pour améliorer la voiture au cours des derniers mois, et il est clair que nos efforts font une réelle différence. Nous continuerons notre développement et nous nous placerons dans la course au titre au fur et à mesure que la saison avancera."

Avec Tom Howard