Sordo : "Je veux continuer à rouler tant que je suis compétitif"

Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, le Rallye de Catalogne sera le dernier du programme partiel de Dani Sordo cette saison. Mais la vraie question en cette fin 2022 est de savoir s'il s'agira également de son ultime rallye tout court. L'Ibère avait en effet déclaré l'an dernier que la campagne actuelle serait probablement sa dernière en WRC.

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et il n'est pas impossible que l'intéressé ait changé son fusil d'épaule. En effet, Sordo s'est avéré précieux pour Hyundai cette saison, avec trois podiums décrochés en autant d'épreuves au Portugal, en Sardaigne et tout récemment en Grèce. Dans ce dernier cas, l'Espagnol a même permis à la marque sud-coréenne de signer son premier triplé en WRC.

Il y a d'ailleurs fort à parier que Sordo aura une nouvelle fois des vues sur le top 3 lors du prochain Rallye de Catalogne. Avec 18 participations, il y a terminé sur le podium à huit reprises, et est monté sur la troisième marche lors des deux dernières éditions, en 2019 et 2021.

Interrogé sur son avenir par le site officiel du WRC, Sordo s'est cependant montré évasif, expliquant vouloir attendre de voir comment se déroule sa manche à domicile pour trancher. "Tout ce que je sais, c'est que je ne ferai pas une nouvelle saison complète en WRC", assure-t-il néanmoins. "Je ne sais pas quel est le plan pour la saison prochaine, mais on verra bien après l'Espagne."

Si on tient compte de ses bons résultats sur ses terres et de la nécessité pour Hyundai d'avoir un pilote à-même de lui rapporter des points sur une base régulière dans la perspective du championnat constructeurs, il fait cependant peu de doutes que l'Espagnol rempilera l'an prochain.

Rappelons que Sordo est sur une série de cinq podiums consécutifs depuis les Rallyes de Catalogne et de Monza disputés en fin de saison dernière. Si on pousse l'analyse statistique sur ces trois dernières saisons, celui-ci est même monté huit fois sur le podium en 12 participations, dont une fois sur la plus haute marche lors du Rallye de Sardaigne 2020.

Sordo, tout à droite, a permis à Hyundai de signer son premier triplé en WRC au Rallye de l'Acropole.

Dilemme chez Hyundai

Du côté de Hyundai, on est tiraillés d'un côté par la nécessité d'emmagasiner un maximum de points possibles afin de viser de nouveau le titre chez les constructeurs, et d'un autre par le besoin de faire monter en expérience le jeune Oliver Solberg. Le Suédois et Sordo ont d'ailleurs partagé le volant de la troisième i20 N cette saison, avec un bilan largement en faveur du second jusqu'ici.

Car avec 49 points inscrits en trois rallyes contre 21 en sept épreuves pour son jeune coéquipier, Sordo affiche un ratio de 16,3 unités par manche disputée contre… trois au Scandinave. Dans ces conditions, promouvoir Solberg sur un programme complet est donc loin d'être une évidence même si celui-ci, qui fête ses 21 ans aujourd'hui, représente bien plus l'avenir qu'un Sordo en passe d'entrer dans la quarantaine en mai prochain. En ce sens, l'avenir de Tänak, qui pourrait bien revenir chez M-Sport l'an prochain, pourrait bien débloquer la situation.

Mais en 2023 Hyundai pourrait de nouveau mobiliser Sordo, qui fait partie de l'aventure de la marque asiatique depuis le retour de celle-ci en WRC en 2014, mais a vu ses prérogatives se limiter depuis 2018 à un programme partiel. L'année 2023 ne sera d'ailleurs pas sans symbole pour l'Espagnol, qui on l'a dit fêtera alors ses 40 ans, mais aussi et surtout ses 20 ans en WRC et les dix ans de sa première victoire dans la discipline, survenue au Rallye d'Allemagne 2013.

Une retraite à l'issue de la prochaine saison serait ainsi plus logique, en tout cas pour ceux qui aiment les comptes ronds. Mais pas sûr que Sordo soit dans cet état d'esprit, lui qui assure vouloir avant tout prendre du plaisir et continuer de rouler tant que son niveau de performance le lui permet. "Je veux continuer à rouler dans la voiture tant que je suis compétitif", a-t-il ainsi déclaré à DirtFish.com.

"J'aime piloter, j'aime me battre, j'aime rouler vite et m'amuser, me battre avec tous ces gars. Je ne veux pas venir sur les rallyes en attendant que d'autres pilotes abandonnent pour espérer marquer des points. La sensation qu'on peut éprouver lors qu'on est rapide et qu'on fait de bons chronos, voilà ce que je recherche. Tant que ce sera le cas, je continuerai de piloter. Mais si je n'y arrive plus, alors j'arrêterai. On verra bien."