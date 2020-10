Sordo enfonce le clou, Neuville et Ogier au coude à coude

Après une longue pause à la mi-journée, deux spéciales de 14,72 et 12,81 km attendaient les participants au Rallye de Sardaigne ce vendredi après-midi. Dans la lignée de la matinée, chacun s'est mis en quête de grip, l'adhérence étant décidément très précaire sur les routes empruntées. Ott Tänak s'est relancé sans se poser de questions, lui qui a vécu un début d'épreuve cauchemardesque qui ayant fait perdre près de deux minutes. On en sait en revanche davantage sur la cause de cette mésaventure : la Hyundai du Champion du monde en titre a subi un problème de suspension qui ne pouvait pas être réparé avant l'assistance. Son deuxième chrono dans l'ES5 lui procurera peut-être davantage de regrets encore...

Le passage dans Castelsardo a coûté une minute à Kalle Rovanperä, victime d'un ennui technique sur sa Toyota. Thierry Neuville a quant à lui perdu "six ou sept secondes" après avoir calé dans une épingle. Le tout a fait les affaires du leader du rallye, Dani Sordo, qui malgré un pilotage dont il n'était pas forcément satisfait, a empoché le scratch d'un souffle devant son coéquipier Tänak.

Teemu Suninen a tenté de résister pour confirmer son bon début de rallye, dont il a été le premier leader, mais le Finlandais a eu du mal à s'accrocher au rythme des Hyundai. Des Hyundai qui ont confirmé dans l'ES6 d'Osilo, avec un quatrième scratch aujourd'hui pour Sordo, qui conforte ainsi son leadership au soir de la première journée. L'Espagnol est en tête avec 17"4 d'avance sur Suninen, tandis que Neuville et Sébastien Ogier sont au coude à coude pour le podium, le Belge ayant pris l'avantage pour huit dixièmes.

Contraint au balayage puisqu'il ouvrait la route toute la journée, le leader du championnat Elfyn Evans pointe au cinquième rang après avoir tenté de relever une mission "tout simplement impossible". Notons enfin qu'après leurs mésaventures du matin, Takamoto Katsuta (sortie de route) et Esapekka Lappi (incident technique) n'étaient pas en lice lors de ces deux spéciales.

Scratchs de l'après-midi

ES5 : D. Sordo (Hyundai)



ES6 : D. Sordo (Hyundai)

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES6