Sordo, un podium récompensé par un nouvel engagement en Catalogne

Le retour à la victoire de Thierry Neuville, sur fond de lutte pour le titre entre Ott Tänak et Kalle Rovanperä, aura quelque peu éludé la très belle performance du troisième pilote engagé par Hyundai ce week-end, Dani Sordo. Une petite forme d'injustice compte tenu de la très belle performance livrée une nouvelle fois par l'Espagnol au Rallye de l'Acropole.

Troisième à l'arrivée, celui-ci a permis à son employeur de signer son premier triplé en WRC depuis son arrivée dans la discipline en 2014. Il faut dire que la marque sud-coréenne sait pouvoir se reposer sur la formidable constance de Sordo, qui a grimpé ce week-end sur son troisième podium en autant de rallyes cette saison – l'Ibère en est même à cinq top 3 d'affilée si on compte ses troisièmes places acquises en Catalogne et à Monza en clôture du championnat 2021.

"Je suis très content de ce podium ainsi que de ce triplé", a déclaré l'intéressé. "Tout le monde au sein de l'équipe mérite cela au vu des efforts consentis ces derniers jours. Nous avons vécu un début de saison difficile avec de mauvais passages, donc c'est un accomplissement pour tout le personnel à l'usine, qui ne l'a pas volé."

Un temps en lutte avec Tänak pour le gain de la deuxième place, Sordo y est même allé de son scratch dans l'ES12, Perivoli 2, avant de lever le pied afin d'assurer son résultat le dimanche. Il est vrai que les trois i20 N avaient rencontré des problèmes de surchauffe de batterie lors de la deuxième étape et qu'il fallait temporiser pour ne pas davantage mettre à mal la mécanique.

Mais le fait est que Sordo devait aussi garder un œil sur Elfyn Evans, quatrième à seulement sept secondes samedi soir. Une position qui est devenue plus confortable dès lors que le pilote Toyota a abandonné, avant même la tenue de la première spéciale du dimanche, en raison d'un problème de turbo.

"Notre objectif était de nous battre pour la troisième place, ce qui est devenu plus facile lorsqu'Elfyn Evans a eu son problème", reconnaît Sordo. "C'est bien sûr plus confortable quand vous savez que la personne qui est tout juste derrière vous rencontre un souci, mais je suis tout de même désolé pour lui. De nombreux pilotes ont eu des problèmes ce week-end, mais au final nous sommes là avec nos trois voitures et c'est un résultat fantastique pour l'équipe."

Sordo a terminé sur son cinquième podium consécutif en Grèce, assurant à Hyundai l'obtention de son premier triplé en WRC.

Des progrès indéniables sur la fiabilité

Avoir ses trois voitures sur le podium est également un symbole éloquent des progrès réalisés par Hyundai en termes de fiabilité cette saison, qui plus est sur une épreuve aussi sélective que le Rallye de l'Acropole. Le patron de l'équipe, Julien Moncet, le sait mieux que quiconque, lui qui a dû pallier le départ soudain d'Andrea Adamo en décembre dernier, et hériter d'un développement laissé au point mort sur la i20 N. "C'est un moment historique pour notre équipe et pour Hyundai, car c'est la première fois que nous parvenons à faire un triplé", a-t-il ainsi indiqué. "La fiabilité s'est révélée une nouvelle fois être la clé. Notre voiture a beaucoup progressé sur ce point depuis le Monte-Carlo."

Moncet a bien entendu salué la troisième place de Sordo en Grèce, une reconnaissance qui s'est aussi traduite dans les faits par l'annonce ce matin d'un nouvel engagement de l'Espagnol sur ses terres à l'occasion du Rallye de Catalogne, qui aura lieu fin octobre. "Nos pilotes ont de nouveau fait un travail incroyable ce week-end", appuie Moncet. "L'objectif de Dani était d'assurer la troisième place, une mission qui a été rendue plus facile par l'abandon d'Evans. Une nouvelle fois, il a fait exactement ce que nous attendions de lui : il a fait preuve de constance et a parfaitement joué collectif."

En attendant la Catalogne, Sordo cédera néanmoins le volant de la troisième Hyundai à Oliver Solberg, le jeune Suédois qui doit poursuivre son apprentissage du WRC avant d'ambitionner un engagement à temps plein à l'avenir.