Jouer la victoire à domicile, l'ambition de Sordo en Catalogne

Pour la quatrième fois cette saison, Dani Sordo va prendre ce week-end le volant de la troisième Hyundai. Une quatrième pige qui aura sans doute une saveur toute particulière pour l'Espagnol, qui évoluera à domicile à l'occasion du Rallye de Catalogne.

Celui-ci aura sans doute dans l'idée de poursuivre la très bonne série dans laquelle il est inscrit depuis la fin de l'an dernier avec la marque sud-coréenne. Sordo a en effet terminé sur le podium lors de chacune des cinq dernières épreuves qu'il a disputées. Une dynamique qui a d'ailleurs été enclenchée en Catalogne il y a tout juste un an.

Depuis, l'Espagnol s'est fait fort de rapporter de gros points à son équipe sitôt qu'il en a eu l'occasion, assurant même le premier triplé de Hyundai en WRC lors de sa dernière apparition, au Rallye de l'Acropole le mois dernier. Mais le fait est que lui et son copilote, Cándido Carrera, aspirent à un peu mieux qu'un accessit sur leurs terres (Sordo est monté sur le podium à neuf reprises en Catalogne, mais jamais sur la plus haute marche).

"Cándido [Carrera] et moi avons réalisé jusqu'ici de bons résultats, et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer de la sorte devant nos compatriotes", confirme Sordo. "Beaucoup de monde va venir assister au rallye, donc comme chaque année je vais faire de mon mieux pour décrocher la victoire."

Pour parvenir à ses fins, le duo pourra compter sur le soutien indéfectible du public espagnol, qui vient assister traditionnellement en masse à son rallye national. C'est donc avec un enthousiasme non feint que Sordo aborde cette 12e manche de la saison.

Sordo a terminé sur le podium des deux dernières éditions du Rallye de Catalogne.

Première à domicile au volant de l'i20 N

D'autant plus que son avenir demeure incertain, même si Hyundai cherche un remplaçant expérimenté à Oliver Solberg et que l'Espagnol a assuré vouloir continuer tant qu'il se sent encore compétitif – Andreas Mikkelsen semble cependant être favori pour le poste jusqu'ici.

"Participer au Rallye de Catalogne est toujours spécial pour moi, étant donné que c'est mon épreuve à domicile et que j'ai la chance de pouvoir compter sur le soutien de nombreux fans ici", reprend-il. "J'aime aussi beaucoup les routes : elles sont très sympas à parcourir et elles conviennent à mon style. Je suis enthousiaste à l'idée de rouler pour la première fois sur les spéciales avec la Hyundai i20 N à motorisation hybride. Ce devrait être une expérience incroyable."

Le shakedown du Rallye de Catalogne est prévu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler le lendemain avec une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.