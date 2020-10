Sordo doit résister à la remontada d'Ogier et Neuville

Malgré une avance confortable pour Dani Sordo au soir de la deuxième journée, rien n'est joué dans ce Rallye de Sardaigne. L'Espagnol a pu s'en rendre compte dès la première spéciale de ce dimanche, à savoir le premier passage dans Cala Flumini (14,06 km). Tandis que Sébastien Ogier et Thierry Neuville n'ont pas fait de détail, le Français bouclant l'ES13 avec deux dixièmes d'avance sur le Belge, le leader de l'épreuve y a laissé des plumes. "J'ai essayé d'attaquer fort mais ce n'était pas suffisant, les autres attaquent fort...", a confié le pilote Hyundai, présentant de légers dégâts à l'arrière mais surtout un débours de 12"1 ayant fait fondre une belle partie de son avance.

Les 6,89 km de Sassari-Argentiera, spéciale désormais bien connue de ce Rallye de Sardaigne, n'ont pas fait de cadeau non plus alors qu'ils feront également office de Power Stage ce midi pour conclure le week-end. Takamoto Katsuta peut en témoigner, puisqu'il est parti violemment à la faute, provoquant même l'interruption de l'ES14. Le Japonais et son copilote, bien que sonnés, sont indemnes mais leur Toyota Yaris est partiellement détruite.

Devant, les cadors n'ont pas ménagé leurs efforts, à l'image d'un Neuville qui a "tout donné" pour aller chercher un gros chrono dans son duel à couteaux tirés avec Ogier. Le Belge s'est octroyé le scratch, au point de revenir à un petit dixième du Français seulement au classement général ! Reste à savoir si ce duel concerne vraiment la deuxième place... ou la première. Car Sordo a dû aller à la limite pour ne pas mettre son leadership en danger. Au prix d'une grosse attaque, il y est parvenu, terminant à seulement huit dixièmes de son coéquipier. Alors qu'il reste deux spéciales à disputer, Sordo conserve une avance de 16"1 sur ses poursuivants.

Scratchs de la matinée

ES13 : S. Ogier (Toyota)



ES14 : T. Neuville (Hyundai)



Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES14