Stellantis "n'est pas intéressé" par le nouveau règlement du Rally1

La FIA a publié en février dernier sa feuille de route pour l'avenir du WRC, proposant un nombre considérable de changements à moyen comme à long terme, dans l'espoir d'attirer de nouveaux constructeurs dans le championnat.

Parmi les nombreuses propositions, on trouve des changements techniques pour les catégories Rally1 et Rally2. Les modifications apportées pour 2025 et 2026 comprennent la suppression de la puissance hybride et une réduction de l'aérodynamique, obtenue grâce à un aileron arrière modifié et un restricteur d'air plus petit. Le but étant de rapprocher les performances des voitures des deux catégories en bridant celles des Rally1, tout en rehaussant celles des Rally2 à l'aide d'un kit de remise à niveau.

L'instance dirigeante du sport automobile a également publié les lignes directrices du nouveau règlement du Rally1 dans la perspective d'une entrée en vigueur en 2027. Le coût de chaque voiture sera plafonné à 400 000 €, avec une base qui reprendra majoritairement le concept des voitures actuelles.

Celles-ci seront dotées d'un châssis plus large utilisant une cellule de survie commune afin de réduire les coûts et de permettre aux constructeurs et aux préparateurs de développer des carrosseries basées sur des voitures de classe B, de classe C, des SUV ou des Concept Cars, qui développeront une puissance d'environ 330 ch.

Le groupe Stellantis, qui possède de nombreuses marques parmi lesquelles Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lancia, Opel et Peugeot, court actuellement en WRC2 avec Citroën Racing. L'équipe française régnait au sommet du WRC avant de se retirer à la fin de la saison 2019.

Lorsque l'on demande au responsable de la compétition de Stellantis Motorsport, Didier Clément, de se prononcer au sujet de l'intérêt du groupe sur l'orientation future du Rally1, le Français déclare à Motorsport.com : "Nous ne savons pas. Nous participons aux discussions avec la FIA concernant les règlements. Nous ne sommes pas du tout intéressés par les règlements 2025 et 2026 en ce qui concerne l'actuel Rally1, mais pour 2027, nous travaillerons avec tous les constructeurs et la FIA. Comment voyons-nous l'avenir aujourd'hui ? On ne sait jamais."

Le WRC traverse une période de flou sur le plan réglementaire.

Interrogé spécifiquement sur les changements de 2027, il ajoute : "La FIA a fait du bon travail. Le département technique fait du très bon travail. En ce qui concerne la promotion, nous devons l'améliorer un peu comme ça a déjà été dit, mais tout le monde est sur la même longueur d'onde et souhaite la même chose. Nous voulons maintenir le WRC à un bon niveau."

L'une des marques du groupe franco-italo-américain, Lancia, a déclaré publiquement il y a quelques mois qu'elle "travaillait" sur un retour en rallye. Cependant, Didier Clément affirme que ce "rêve" ne pourra être abordé qu'une fois les règlements mis en place. Dans l'état actuel des choses, le Rally4 constitue l'option la plus réaliste pour un retour de Lancia.

"Tout d'abord, c'est un rêve pour tout le monde parce que Lancia a une histoire et des souvenirs [dans la catégorie]", ajoute-t-il. "Mais pour l'instant, avant de penser à un retour, il faut discuter de la réglementation. Nous basons notre stratégie sur celle-ci, et elle n'est pas encore fixée, donc il est certainement trop tôt."

Il semblerait également que Stellantis, via sa filiale Citroën, ne souhaite pas produire un kit évolutif pour sa C3 Rally2 qui offrirait une option de Rally2 améliorée pour certains concurrents.

"Nous ne pensons pas que le Rally2 amélioré sera utile pour le Rally1", poursuit Didier Clément. "Dès lors que l'on considère que la voiture de Rally2 améliorée sera plus lente que la voiture de Rally1, elle n'aura aucune chance de remporter un rallye, cela ne sert à rien."