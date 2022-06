Un succès annonciateur de lendemains qui chantent pour Hyundai ?

S'agirait-il du déclic pour Hyundai ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais reste que le double podium obtenu par la marque coréenne en Sardaigne a redonné un coup de boost au moral de l'équipe d'Azelnau.

Ott Tänak a ainsi remporté la victoire ce week-end sur l'île italienne, offrant son 21e succès en WRC au constructeur asiatique, qui a asséné son hégémonie avec pas moins de 14 scratchs réalisés sur 19 possibles (les deux dernières spéciales du vendredi après-midi ayant été annulées).

"Cela n'a pas été un rallye facile, mais l'équipe a fait un travail remarquable pour faire en sorte que la voiture puisse continuer à rouler", a tenu à souligner le vainqueur de l'épreuve à l'arrivée. "Nous avons progressé depuis le Portugal : nous avons amélioré la performance de la voiture ainsi que nos sensations à son volant. Il ne fait aucun doute que lorsque nous sommes en confiance, alors nous pouvons faire du bon boulot. Nous devons continuer à travailler dans cette direction."

Victorieux ce week-end, Tänak a tout de même failli boire la tasse en Sardaigne

Dani Sordo n'a pas été en reste, avec un nouveau podium (la troisième place), son deuxième en autant de rallyes disputés cette année. Si l'on remonte à 2021, l'Espagnol reste même sur une série de quatre top 3 dans la discipline à la suite de ceux obtenus en Catalogne et à Monza en fin d'année dernière : une régularité remarquable.

"C'est un résultat qui est source de motivation pour toute l'équipe, et je suis ravi d'obtenir un nouveau podium", a confié l'Ibère. "Je suis ici dans le but de viser les points, et d'aider l'équipe dans sa lutte pour le titre. La victoire d'Ott et ma troisième place nous ont aidé à réduire l'écart [avec Toyota], ce qui était l'objectif ce week-end."

Hyundai sur le fil du rasoir tout le week-end

Hyundai a en effet réduit d'un tiers son retard sur Toyota au championnat des constructeurs, 39 points séparant désormais les deux entités. Mais malgré ce bilan comptable flatteur, tout ne s'est pas déroulé de façon idyllique pour la marque coréenne, loin de là.

De nombreux pépins techniques sont venus émailler le rallye, à commencer par la voiture de Tänak, qui a bien failli tout perdre vendredi après-midi lorsqu'un problème de transmission l'a laissé avec trois roues motrices.

Fort heureusement pour l'Estonien, les deux dernières spéciales ont été annulées ce jour-là, lui permettant de rendre ce bris mécanique indolore au classement, mais sans la décision de la direction de course d'écourter l'étape, il en aurait été bien autrement pour le Champion du monde 2019.

Sordo n'a pas non plus été exempt de problèmes mécaniques, avec une coupure moteur qui lui a valu plusieurs secondes le samedi après-midi, alors qu'il était aux prises avec Craig Breen pour le gain de la deuxième place. Sans cela, l'Espagnol aurait peut-être pu assurer le doublé pour son employeur.

Neuville entre abattement et pugnacité

Et que dire de Thierry Neuville, véritable paratonnerre de quasiment tous les maux qui affectent la i20N en ce début de saison ? Comme au Portugal, le Belge s'est retrouvé d'emblée exclu de la course à la victoire à la suite d'un problème de transmission, un mal récurrent comme on peut le constater sur la Hyundai, avant de partir à la faute en jouant son va-tout le lendemain et en roulant à tombeau ouvert, las de toutes les frustrations endurées depuis le début de l'année.

Malgré cela, le malheureux est reparti à chaque fois, faisant preuve d'une témérité exemplaire qui sera finalement récompensée par le meilleur chrono sur la Power Stage et ses cinq points en prime. Même s'il a tenté d'afficher un certain optimisme à l'issue de l'épreuve, le fait est que Neuville semblait tout de même désemparé, et on le comprend, durant le week-end face à tant d'infortune : "Si on voit le verre à moitié plein, il faut souligner le très bon résultat d'ensemble de l'équipe ce week-end. La victoire est une récompense après tous les efforts qui ont été consentis", a-t-il ainsi admis, avant de nuancer son propos.

Neuville n'a eu que les cinq points de la Power Stage comme lot de consolation en Sardaigne, et continue à prendre sur lui

Reste que Neuville a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice de la bonne performance d'ensemble de Hyundai, qui a sans doute enfin lancé sa saison en Sardaigne : "Le niveau de performance de la voiture est là", reprend le Belge. "Il n'est peut-être pas encore à 100% mais nous avons montré qu'en dépit de tous nos problèmes, nous sommes tout de même en mesure de signer quelques scratchs. Nous avons tout donné, et au moins nous repartons avec le maximum de points sur la Power Stage."

Il faudra à présent confirmer pour la marque coréenne, si elle ne veut pas de nouveau sombrer dans le doute et faire de ce double podium un simple coup d'éclat. Le patron de l'équipe, Julien Moncet, assure pour sa part que le résultat de ses troupes est de nature à remettre toute sa structure dans une dynamique positive : "Une chose est certaine : cette victoire et ce double podium nous donnent un coup de boost au moral, exactement ce que toute l'équipe attendait et ce pour quoi elle a travaillé si dur."

Si Hyundai parvient à conjuguer un tel niveau de performance avec une meilleure fiabilité, nul doute qu'alors un duel sera possible face à Toyota et qu'il y aura un avant et un après au Rallye de Sardaigne pour le constructeur coréen.