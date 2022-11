Son succès chez Toyota, une motivation supplémentaire pour Hyundai

Pour la dernière épreuve de la saison au Japon, Thierry Neuville et Hyundai se sont fendu d'un crime de lèse-majesté en s'imposant sur les terres de Toyota. Le constructeur japonais entendait bien en effet clore la saison 2022 par une victoire sur ses terres, d'autant plus que le pays du soleil levant faisait son retour en WRC pour la première fois depuis 2010, mais le fait est qu'une kyrielle de crevaisons ont eu raison de ses ambitions.

Neuville s'est donc imposé pour la seconde fois de la saison après son succès au Rallye de l'Acropole en septembre. Le Belge a livré un beau duel face à Elfyn Evans durant la majeure partie de l'épreuve, avant que le Gallois ne soit victime d'une crevaison dimanche matin, permettant ainsi à Hyundai de voguer vers un doublé puisqu'Ott Tänak a terminé à la deuxième place.

Le symbole d'une inversion de tendance lors de la seconde partie de la campagne, alors que Toyota avait survolé les premiers rallyes. Après avoir signé cinq victoires au cours des sept premières manches, toutes obtenues par l'intermédiaire de Kalle Rovanperä, qui deviendra quelques mois plus tard le plus jeune Champion du monde de l'Histoire du WRC, la marque nippone a par la suite eu davantage de fil à retordre face à son adversaire coréen.

Deux derniers succès sont tout de même venus s'ajouter au bilan de Toyota, en Nouvelle-Zélande puis en Catalogne, lui permettant dans le premier cas de sécuriser la couronne mondiale chez les pilotes, et dans le second chez les constructeurs.

Hyundai a quant à lui su se relever d'un début d'exercice catastrophique, marqué par un manque de compétitivité et de fiabilité. La conséquence d'un retard de développement sur la i20 N alors que la marque sud-coréenne a tardé à se conformer durant l'hiver au nouveau règlement technique faisant la part belle à l'hybride.

Passée une première partie de saison où il n'a réussi à décrocher qu'une victoire, en Sardaigne, Hyundai est par la suite monté en puissance au cœur de l'été, signant trois succès successifs entre le Rallye de Finlande (où un premier crime de lèse-majesté avait donc déjà été commis, le pays nordique constituant la base européenne de Toyota) et celui de l'Acropole.

"Quel renversement de situation", s'est esclaffé le patron de Hyundai, Julien Moncet, auprès de Motorsport.com. "Quand on se souvient de la situation désastreuse dans laquelle on était au Monte-Carlo, nous voir réaliser un doublé ici, sur les terres de Toyota, nous donne un boost de motivation supplémentaire. C'est purement incroyable."

Neuville a signé son second succès de la saison au Japon, le cinquième de Hyundai. De quoi entrevoir 2023 avec optimisme

"On a gagné cinq courses et on est montés sur 16 podiums, dont un triplé en Grèce. Alors oui, on n'a remporté aucun des deux championnats, ce qui représente pourtant notre objectif et la raison de notre engagement en rallyes, mais si on considère la façon dont notre saison a débuté, on peut être fiers. On a des sentiments partagés étant donné que c'est la saison où on a connu le plus de succès, sans pour autant que cela débouche sur quelque chose [un titre]. Mais si on revient dix ou 11 mois en arrière, remporter ne serait-ce qu'une épreuve tenait alors de l'impossible. Je pense qu'on peut donc être satisfaits de ce qu'on a accompli."

De son côté, Neuville s'est dit ravi de s'être imposé dans le jardin de Toyota, mais estime également que le meilleur est à venir pour le package prévu par Hyundai pour l'an prochain. "C'est une belle victoire ici bien sûr, car c'est le territoire de Toyota, mais c'est aussi une bonne chose car c'est la dernière manche de la saison. À présent on va avoir le droit à deux mois de pause, donc c'est bien de finir sur une victoire", a expliqué le Belge, toujours auprès de Motorsport.com. "Je pense qu'on a su retourner la table [en cours de saison], mais je pense également que l'équipe a encore de la ressource. Si on parvient à tout bien faire fonctionner ensemble, on pourrait être encore plus forts [l'an prochain]."

Hyundai devrait révéler son nouveau line-up pour 2023 cette semaine, avec l'arrivée d'Esapekka Lappi en lieu et place de Tänak.