ES17 à 19 - Succès en vue pour Tänak, abandon pour Fourmaux

Alors qu'il ne reste plus que 13,31 km de la Power Stage à parcourir, l'issue semble jouée au Rallye d'Ypres. Ott Tänak a en effet parfaitement résisté à Elfyn Evans ce matin, alors que le Gallois semblait en mesure hier soir de contester la première place à son rival estonien.

Le pilote Toyota, un temps en tête de l'épreuve suite à l'abandon de son coéquipier Kalle Rovanperä vendredi, a par la suite perdu du terrain sur les Hyundai de Thierry Neuville et de Tänak, la faute à une crevaison lente ainsi qu'à une pénalité de dix secondes pour avoir pointé en retard au départ de l'ES8. Evans ne s'est pas avoué vaincu pour autant, et a continué à évoluer à portée de tir de Tänak tout au long de la journée de samedi.

Celui-ci a d'ailleurs encore repris du temps sur son adversaire lors des deux premières spéciales du jour, avant de perdre de nouveau une demi-seconde dans l'ES19. Evans accuse en effet 7"2 de débours sur Tänak, un écart qui n'est priori pas rattrapable sur un seul tronçon chronométré.

Derrière les deux leaders, on retrouve Esapekka Lappi. Le Finlandais a livré une prestation discrète jusqu'ici, avec pour seul coup d'éclat un scratch hier matin obtenu au terme d'une spéciale écourtée – il s'agissait de l'ES10, interrompue en cours de route suite au gros accident de Craig Breen. Le pilote Toyota est en bonne voie pour signer son deuxième podium en autant de rallyes, et a résolument pris le parti d'assurer son résultat aujourd'hui compte tenu des écarts qui le séparent de la deuxième et de la quatrième place.

Un quatrième rang qui est occupé par Oliver Solberg. Le Suédois est en passe de signer son meilleur résultat en WRC – sa meilleure arrivée étant jusqu'ici une sixième place obtenue sur ses terres en Suède en février dernier. Menacé par Adrien Fourmaux jusque dans l'ES19, le pilote Hyundai voit désormais son résultat quasiment acquis puisque son adversaire français est parti à la faute dans un virage rapide à gauche.

Avec plus de sept secondes de retard sur Tänak à l'approche de la Power Stage, Evans risque d'être trop court pour l'emporter en Belgique.

Au tour de Fourmaux de partir à la faute

Sa Puma Rally1, qui est partie dans le fossé et a heurté un poteau téléphonique, est sévèrement endommagée sur l'avant. Le Français doit donc renoncer alors qu'il était sur le point, a minima, d'égaler son meilleur résultat en WRC – le Nordiste avait déjà fini cinquième au Rallye de Croatie ainsi qu'au Safari Rally en 2021.

Voilà qui place désormais Takamoto Katsuta en cinquième position, le Japonais qui connaît une fin de rallye tranquille après avoir souffert d'un système hybride dysfonctionnel lors des deux premières journées de compétition. Le pilote Toyota occupe la cinquième place du classement général, devant les trois leaders de la catégorie WRC2, emmené par le Français Stéphane Lefebvre devant Andreas Mikkelsen et son compatriote Yohan Rossel.

Enfin, Rovanperä, Neuville et Breen, tous victimes d'un abandon plus tôt dans l'épreuve, sont en course aujourd'hui et auront sans aucun doute pour objectif de ramener quelques points de la Power Stage de Kemmelberg.

Rallye d'Ypres - Classement à l'issue de l'ES19