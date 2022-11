Suninen en quête d'un volant chez Hyundai en WRC

Teemu Suninen serait-il sur le point de rejoindre Hyundai pour 2023 ? On est en droit de le penser, alors que celui-ci a été photographié au volant d'une i20 N au cours d'un essai privé qui s'est déroulé sur la base de l'équipe sud-coréenne, en Finlande.

Suninen est en effet devenu un candidat crédible pour rejoindre le WRC l'an prochain à la suite de l'annonce de la fin prématurée du contrat liant Ott Tänak à Hyundai dès cette fin de saison. Il faut dire que le Finlandais est déjà dans les petits papiers de Hyundai puisqu'il a rejoint son programme Rally2 cette année après avoir quitté M-Sport. Il avait par ailleurs remplacé Tänak au pied levé lors de la dernière manche de la saison 2021, à Monza, lorsque l'Estonien avait déclaré forfait pour raisons personnelles.

Le nom de Suninen a circulé parmi les prétendants au volant de la troisième Hyundai i20 N pour 2023. Pour l'heure, des informations provenant d'Espagne indiquent que Dani Sordo devrait poursuivre sur un programme partiel pour l'an prochain, justement à bord de la troisième voiture qu'il devait initialement partager avec Oliver Solberg, débarqué depuis par Hyundai.

Suninen a été surpris par la facilité à s'adapter à la nouvelle voiture hybride Rally1, et reste confiant dans le fait de pouvoir obtenir un volant compétitif l'an prochain en WRC. "Je dois dire que cela a été sympa de revenir dans une voiture de Rally1. Vous savez, c'est ce qu'on fait de mieux en WRC", a expliqué Suninen auprès de Motorsport.com. "Cela a été sympa de ressentir la puissance et les effets aérodynamiques, ainsi que la puissance fournie par l'hybride. Cela m'a d'ailleurs surpris de voir à quel point c'était facile de tout comprendre, et comment tout venait de façon automatique."

"En fait la voiture a été assez facile à piloter, et je n'ai pas eu de mal à m'y faire. Bien sûr, l'objectif est d'obtenir une saison complète en Rally1 je dirais. Mais je serais toujours très heureux si je pouvais faire ne serait-ce que quelques rallyes, et je suis sûr que je peux être un bon soutien pour l'équipe et proposer mon expérience issue des derniers rallyes que je connais très bien. Si je ne parviens pas à trouver un baquet, alors j'espère que je disposerai d'un bon projet en Rally2 pour développer des voitures ainsi que d'un bon programme pour envelopper tout cela."

Suninen au volant de la Hyundai i20 N Rally2.

De nombreux candidats pour une seule place

Par ailleurs, Suninen explique qu'il va falloir encore attendre avant de savoir de quoi son avenir sera fait. "Je pense que nous devons attendre un peu pour que les pilotes de pointe déterminent ce qu'ils vont faire, et ensuite je verrai les sièges qui resteront."

Selon nos informations, aucune annonce concernant l'engagement d'un pilote chez Hyundai pour 2023 n'est prévue avant le prochain Rallye du Japon. Néanmoins, plusieurs rumeurs sont apparues à la suite de la décision de Tänak de quitter l'équipe.

Le Champion du monde en titre du WRC2, Andreas Mikkelsen, constitue sans doute le pilote favori pour rejoindre Thierry Neuville l'an prochain. Mais des informations provenant de Finlande indiquent quant à elles qu'Esapekka Lappi serait également en lice. L'ancien pilote Hyundai Hayden Paddon ainsi que Craig Breen ont également été évoqués pour le poste.

Le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, a par ailleurs admis en amont du Rallye de Catalogne le mois dernier que sa structure était en train d'évaluer différentes options, confirmant que l'ancien pilote d'usine de Citroën et Toyota, Kris Meeke, était également sur la short-list des candidats.