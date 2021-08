Barritt convalescent, Katsuta aura un nouveau copilote à Ypres

Takamoto Katsuta sera associé à un nouveau copilote pour le Rallye d'Ypres, huitième manche du WRC qui se déroulera la semaine prochaine. Son acolyte habituel, Dan Barritt, est actuellement sur la touche après que des douleurs au cou et au dos l'ont poussé à stopper le Rallye d'Estonie au bout de quatre spéciales, le mois dernier. L'Anglais s'était alors rendu à l'hôpital pour des examens de contrôle.

Bien que Toyota ait fait savoir qu'il allait bien après être passé entre les mains des médecins, Barritt ne figure pas sur la liste des engagés au Rallye d'Ypres, remplacé par Keaton Williams. Katsuta a confirmé que l'état de l'Anglais s'améliore de jour en jour, mais qu'il ne sera pas prêt pour s'attaquer aux rapides routes d'asphalte de la manche belge.

"Nous avons décidé qu'Ypres arrivait trop tôt et qu'il n'y avait pas assez de temps pour préparer le corps et le reste", a déclaré Katsuta. "Après l'Estonie, il a ressenti une petite douleur et une fatigue au niveau du cou. Maintenant il va bien, ça s'améliore de jour en jour. Je vais aller à Ypres avec Keaton Williams, qui a participé à trois tests avec moi cette année et que je connais donc assez bien. Bien sûr, ce sera un gros défi pour nous deux, car ce sera une première pour lui à ce niveau."

Ce sera également la première fois que Katsuta participera à un rallye WRC sans Barritt à ses côtés. Belle surprise cette saison, le binôme était le seul équipage avant l'Estonie à avoir terminé chaque rallye dans le top 6 et ils ont obtenu au Kenya leur premier podium en commun.

Âgé de 26 ans, Keaton Williams a déjà été associé à Katsuta pour des tests cette année, et il a par ailleurs été le copilote du pilote Hyundai Junior Josh McErlean, que l'on a vu en WRC3 et en ERC cette année.

Sa promotion surprise est le dernier changement de copilote en date, après le remplacement médiatique de Nicolas Gilsoul par Thierry Neuville juste avant le début du championnat, puis l'arrivée de Chris Paterson pour épauler Gus Greensmith (Patterson qui était lui-même absent ponctuellement en Sardaigne) et enfin le deuxième changement à la droite de Dani Sordo annoncé le mois dernier.

