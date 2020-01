Tänak "agréablement surpris" par la Hyundai i20

Sacré pour la première fois Champion du monde des Rallyes en 2019, Ott Tänak a pris une décision radicale et surprenante en quittant Toyota pour Hyundai. Un choix qui a rebattu les cartes et notamment ouvert la porte à l'arrivée de Sébastien Ogier chez Toyota, tandis que Citroën a baissé le rideau. Pour l'Estonien, la défense du titre passe donc par un nouvel environnement et par un devoir d'adaptation rapide, qui a commencé dès le mois de décembre avec la découverte de la Hyundai i20 dont il disposera pour la saison 2020. En passant de la Yaris à sa nouvelle monture, les sensations se sont avérées positives.

"J'ai été agréablement surpris après mon premier roulage, et je me sentais bien dans la voiture", explique Tänak. "Chaque voiture a son propre caractère, mais jusqu'à présent, je peux dire que la Hyundai i20 Coupe WRC forme un package complet et solide. Nous avons encore quelques jours d'essais avant le Monte-Carlo, et nous serons prêts pour ce premier défi."

À 32 ans, Ott Tänak rejoint une équipe dans laquelle Thierry Neuville est installé depuis plusieurs années, mais où son statut de Champion du monde lui confère une légitimité que l'on imagine naturelle. Il n'empêche que ce changement de couleurs n'a rien d'anodin et nécessite un gros travail.

"J'ai trouvé l'équipe extrêmement passionnée et concentrée", se réjouit-il. "Nous partageons vraiment la même soif de victoire et les mêmes aspirations. J'ai vraiment hâte de voir notre saison débuter au Rallye Monte-Carlo. Durant le peu de temps que nous avons eu le mois dernier, nous nous sommes immédiatement mis au travail et nous avons tout de suite été très occupés. Tout le monde nous a apporté un soutien total. J'ai encore de nombreux membres de l'équipe avec qui faire connaissance, mais c'est normal au début d'une nouvelle relation."

"Ce n'est jamais simple de changer d'équipe car il y a beaucoup de travail à faire", ajoute Tänak. "D'abord, il faut faire connaissance avec les gens, puis bien sûr faire en sorte d'être à l'aise dans la voiture tout en s'adaptant aux différentes conditions. Nous avons travaillé étroitement avec l'équipe pour être dans la meilleure forme possible sur le Monte-Carlo."

Avec toujours à ses côtés Martin Järveoja pour copilote, Ott Tänak veut avant tout débuter la saison par une performance qui générera de la confiance, à la fin du mois sur le Rallye Monte-Carlo. "Nous venons juste de remporter notre premier titre WRC, mais une nouvelle année signifie que nous repartons à nouveau d'une feuille blanche", prévient-il. "J'apporterai toute mon expérience à l'équipe, et ensemble nous travaillerons dur pour défendre nos titres. Pour le Monte-Carlo, je suis toujours en quête de débuts cohérents, afin de commencer la saison avec de bonnes sensations. Pour la saison, tout est possible. J'ai une équipe solide derrière moi, donc nous nous battrons avec acharnement."