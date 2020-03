Tänak assume son erreur au Mexique

Ott Tänak a pu enregistrer un deuxième podium en trois épreuves, après une deuxième place déjà acquise en Suède. Pourtant les choses avaient bien mal démarrées pour le pilote estonien au Mexique, lorsqu'il a perdu du temps à partir de la deuxième spéciale, suite à une erreur ayant occasionné quelques dégâts à l'arrière de sa Hyundai i20 Coupe WRC.

L'Estonien a prouvé qu'il disposait d'un excellent rythme sur la suite du rallye, capable d'une remontée jusqu'au deuxième rang, pour finalement terminer derrière Sébastien Ogier. Le nouveau pensionnaire de l'équipe Hyundai estime qu'il avait le rythme pour l'emporter le week-end dernier, mais assume totalement la responsabilité qu'est la sienne dans cette erreur.

"Nous avions [le niveau de] performance pour gagner ce week-end. L'incident de vendredi matin était de ma faute, et j'en accepte la responsabilité. Nous avons ensuite essayé de tirer le meilleur parti du reste du rallye et nous avons pu lentement reprendre du temps et des positions", a-t-il expliqué.

"Nous avons plus ou moins perdu l'arrière de la voiture et la suspension était assez endommagée. C'était une situation difficile mais j'ai pu continuer et la voiture était encore utilisable. C'était une matinée difficile. Nous avons essayé de réparer et de continuer dans la boucle, nous avons perdu du temps, mais moins qu'attendu", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Sur un rallye qui est connu pour être particulièrement exigeant pour les équipages et les voitures, Ott Tänak a indiqué avoir voulu prendre le moins de risques possible. L'Estonien continue l'adaptation à une toute nouvelle machine, lui qui a remporté son titre mondial sur une Toyota Yaris WRC l'an dernier.

"Je dirais que je ne me suis pas senti complètement à l'aise pour attaquer dans les spéciales. J'ai essayé d'adopter une approche permettant d'éviter les soucis. Vendredi matin a clairement montré que l'on n'aurait pas pu terminer en attaquant", jugeait-il. "La voiture est clairement rapide. Elle a beaucoup de potentiel, mais il me reste beaucoup de choses à apprendre, certaines qui sont très spécifiques. Je suis sûr que nous avons beaucoup de travail à faire, et enfin nous avons de l'expérience sur terre."