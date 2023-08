Tänak aura besoin d'un "package parfait" pour gagner en Finlande

Trois des quatre dernières éditions du Rallye de Finlande sont tombées dans l'escarcelle d'Ott Tänak, et notamment celle de 2022 lorsque l'Estonien est venu à bout du local Kalle Rovanperä, alors en route vers son premier titre mondial.

S'il fait donc logiquement partie des favoris cette semaine, Tänak arrive sur place dans la foulée d'une lourde déception lors de son rallye national, disputé il y a une dizaine de jours : un changement de moteur sur sa Ford Puma juste avant le départ avait entraîné une pénalité de cinq minutes, rédhibitoire pour espérer l'emporter.

Au Rallye de Finlande qui débute jeudi soir et comptera 22 spéciales, le pilote M-Sport aura donc besoin d'un bon résultat pour relancer son championnat et espérer conserver ses chances. Il s'attend cependant à avoir du mal à réitérer sa performance de l'an dernier, lui qui avait alors réussi à mener une Hyundai manquant de performance vers la victoire. Il juge en effet sa Ford en retard actuellement face aux Toyota et aux Hyundai de ses adversaires.

"À l'heure actuelle, le déficit de vitesse [par rapport à Toyota et Hyundai] est assez important et, évidemment, l'année dernière, la situation était différente", a expliqué Ott Tänak à Motorsport.com. "En Finlande, il faut vraiment avoir un package parfait pour être dans le rythme. On verra, on va essayer, clairement, mais il n'y a malheureusement pas beaucoup plus de performances à ajouter à ce que nous avons pour le moment. En ce qui nous concerne, nous allons tout donner malgré tout et nous verrons jusqu'où nous pourrons aller."

Ott Tänak et Martin Järveoja (M-Sport Ford World Rally Team) au Rallye d'Estonie

Toyota a utilisé la dernière fenêtre d'homologation pour introduire une évolution moteur en Estonie. Pour sa part, M-Sport a choisi de ne pas utiliser l'un de ses jokers d'homologation pour chercher à améliorer les performances de sa Ford Puma Hybrid Rally1. En revanche, l'équipe a travaillé sur des développements à obtenir en dehors de ces jokers, en se concentrant sur l'amélioration des réglages et des amortisseurs lors de récentes séances d'essais et de rallyes nationaux.

Le team principal Richard Millener assure que M-Sport fait tout son possible pour améliorer son package. "Nous devons continuer à donner tout ce que nous pouvons [à Ott]. Je peux vous garantir que l'équipe fait son maximum et c'est tout ce que nous pouvons faire", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "C'est un groupe de personnes impliquées et elles sont aussi frustrées qu'Ott par les résultats que nous obtenons. Nous pensons tous que nous méritons mieux, mais nous devons continuer à avancer."

"Nous n'allons pas trouver de gain incroyable, mais je pense que les jokers et les évolutions de développement sont également un peu trompeurs. On a parlé du fait que Toyota était arrivé en Estonie avec des évolutions, cependant une grande partie du développement a été gelée pour des raisons de coûts et pour maintenir une compétition serrée. Kalle a gagné en Finlande, mais les autres Toyota n'étaient pas hors de portée, alors quoi que chacun fasse, je ne pense pas que ça va tout bouleverser, ce seront de petits écarts. Nous y travaillons et beaucoup de résultats sont basés sur la performance, les sensations et la confiance des pilotes."